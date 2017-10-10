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На возведение и содержание сезонной зимней дороги в Ненецком АО выделили 93 млн рублей

В стране
10 октября, 19:30 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 10, октября. /ТАСС

Планируется, что зимник будет построен за 30 дней и проработает около 120 дней

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 октября. /ТАСС/. Более 90 млн рублей потратят на строительство и содержание сезонной зимней автодороги Нарьян-Мар - Усинск в Ненецком автономном округе. Об этом во вторник сообщает пресс-служба окружной администрации.

"На строительство зимней автодороги Нарьян-Мар - Усинск в этом году из региональной казны будет направлено 13 млн рублей. Еще 80 млн рублей округ выделит на его (зимника - прим. ТАСС) содержание", - говорится в сообщении.

Компания "Нарьян-Мардорремстрой" приступит к работам сразу после открытия движения транспорта по тундре. Это произойдет, как только в регионе образуется устойчивый снежный покров, исключающий нанесение вреда оленьим пастбищам. Движение по тундре открывается приказом департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО.

Срок строительства зимней автомобильной дороги составит 30 дней. Планируется, что зимник, как и в прошлом году, будет функционировать около 120 дней. Ширина проезжей части составит 6 метров.

Как и в прошлом сезоне, на временной дороге будет организовано три дорожно-ремонтных пункта (ДРП), где водители, попавшие в чрезвычайную ситуацию, смогут отдохнуть и дождаться помощи. Между ДРП, окружными департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта, службами МЧС и ГИБДД будет обеспечена связь.

Ненецкий автономный округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику. Ежегодно работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов.

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