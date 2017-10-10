Пассажирская навигация на Печоре в Ненецком АО завершится 13 октября

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 октября. /ТАСС/. Пассажирская речная навигация на Печоре в Ненецком автономном округе завершится 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
"Пассажирская речная навигация на реке Печора будет прекращена 13 октября. Начиная с пятницы ФБУ "Администрация "Печораводпуть" завершит работы по содержанию и обслуживанию средств навигационного оборудования на участке внутренних водных путей Печорского бассейна - "г. Вуктыл - г. Нарьян-Мар", и движение пассажирских судов по реке будет запрещено", - говорится в сообщении.
В этом сезоне перевозка между Нарьян-Маром и 11 населенными пунктами Ненецкого округа была организована пассажирскими моторными катерами. По состоянию на 1 октября суда Северной транспортной компании выполнили 568 рейсов и перевезли 4,2 тыс. пассажиров.
В целях возмещения недополученных доходов от продажи билетов Северной транспортной компании предоставляется субсидия из средств окружного бюджета. В этом году на эти цели предусмотрено 10 млн рублей.
По данным Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, резкого затока холода на территорию Севера Европейской территории России в октябре не ожидается. В начале второй декады месяца возможно кратковременное появление льда на отдельных участках рек восточной половины территории (Печора и ее притоки, Мезень, правые притоки Вычегды). Появление льда на реках ожидается в третьей декаде октября - первой декаде ноября.