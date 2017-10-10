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ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Российские власти сделают акцент на создании положительного образа Северного Кавказа в СМИ при развитии региона. Это позволит решить социально-экономические проблемы, сообщил во вторник руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов на V Международном политологическом форуме "Российский Кавказ" в Грозном.
"Формирование положительного образа народов Северного Кавказа в российском информационном пространстве позволит решить ряд проблем региона. От того, как будет решаться этот вопрос, будет зависеть решение социально-экономических проблем региона и будут предотвращены межнациональные конфликты. Нужно актуализировать героические образы народов Северного Кавказа, тем более, таких случаев немало", - сказал Баринов.
Он добавил, что в Чечне нулевой уровень преступности, но про это в регионах не знают. Про это нужно рассказывать при развитии, например, туризма в этой республике.
10 - 11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсудили вопросы этноконфессиональных отношений, социально- политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое. В числе гостей форума - руководитель ФАДН России Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, главы субъектов СКФО и ЮФО.