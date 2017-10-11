В Керченском проливе вводится ограничение судоходства на время установки арки моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Ограничения движения судов начинают действовать в среду в Керченском проливе на время установки автодорожной арки Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Ограничения, введенные капитаном морского порта Керчь, связаны с возможностью проведения второго этапа морской операции - транспортировки и подъема на фарватерные опоры автодорожной арки Крымского моста", - говорится в сообщении.

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В распоряжении капитана порта Керчь уточняется, что ограничения судоходства в проливе будут введены с 06:00 мск 11 октября до 06:00 мск 14 октября.

"Предварительный прогноз погоды (на эти дни - прим. ТАСС) благоприятен. Окончательное решение о времени начала выполнения морской операции примет специальная комиссия с учетом фактических условий в Керченском проливе и подтвержденного благоприятного прогноза на 72 часа технологического цикла", - говорится в сообщении инфоцентра.

Первое ограничение из-за строительства моста в проливе вводили 9 августа, оно было связано с подготовительными работами перед доставкой арочных пролетов Крымского моста к фарватеру. Затем движение судов в проливе ограничивали с 28 по 30 августа для морской операции по установке железнодорожной арки моста.

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 метров, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 5 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.

Крымский мост

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Протяженность моста - 19 км.