Строители приступили к транспортировке автодорожной арки Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Строители моста в Крым в среду утром начали транспортировку автодорожной арки - одного из самых габаритных элементов сооружения, - сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Плавучие опоры с автодорожной аркой ранним утром вышли из "ковша" у керченской технологической площадки и двинулись к фарватеру Керчь-Еникальского канала. Плавсистема пройдет почти 5 км по запланированному маршруту. Автодорожная арка весом почти 5,5 тыс. тонн - один из самых габаритных элементов Крымского моста. Два футбольных поля, или 227 м - длина арки, 45 м - высота от нижней части до самой высокой точки", - говорится в сообщении.

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

Движение плавучих опор с арочным пролетом обеспечивает флот из головного тянущего буксира мощностью более 3 тыс. лошадиных сил, буксиров-толкачей, а также поддерживающих вспомогательных и маневровых судов, рабочих катеров для связи и координации. Более 100 специалистов управляют процессом и контролируют каждый этап - это экипажи судов, инженеры по швартовым и балластным операциям, специалисты по навигации и позиционированию, электромеханики, водолазы и другие.

Накануне выхода в море строители подготовили арку к погрузке на плавучую систему. Под нее были заведены две опоры, на которые, получив подтверждение благоприятного метеопрогноза на следующие трое суток - скорость ветра до 10 м/с, - строители погрузили пролет.

Для оперативного мониторинга гидрометеорологических условий в процессе морской операции на арочном пролете работают метеостанции. Они показывают скорость и направление ветра, барометрическое давление, видимость, высоту и направление волнения моря, осадки. На фарватере плавсистема будет зафиксирована между двумя опорами. После этого начнется ключевой этап морской операции - подъем арки.

Отмечается, что операция по установке столь габаритных конструкций в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения. Опыта, аналогичного по масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и российских мостовиков еще не было. В то же время морская операция - результат накопленного опыта и передовых технологий как отечественного, так и мирового мостостроения.

"Выполнив в августе транспортировку, подъем и установку на опорные части железнодорожного арочного пролетного строения, мы приобрели колоссальный опыт. Поэтому в промежутке между первым и вторым сплавами была проведена большая инженерная работа, пошаговый анализ всех операций, которые проводились. Ведь установка второй арки - не менее сложный процесс, который требует от всех участников предельной концентрации", - привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора компании "СГМ-Мост" Дмитрия Кондакова.

На время транспортировки и подъема на фарватерные опоры автодорожной арки Крымского моста - с 11 по 14 октября - движение судов в Керченском проливе будет ограничено.

О проекте

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 км.