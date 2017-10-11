Монтаж арки Крымского моста на фарватерных опорах займет месяц

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Монтаж автодорожной арки Крымского моста в проектное положение после ее установки на фарватерные опоры займет месяц, сообщает в среду информационный центр "Крымский мост".

"Монтаж арки в проектное положение, [то есть] окончательная установка арочных пролетов на фарватерные опоры, потребует еще около месяца. В течение этого времени строители монтируют концевые элементы арки, присоединяют поперечные опорные балки. Пролет закрепляют на вспомогательные упоры на ригелях опор. Затем вновь включается система управления подъемом, происходит опускание арочного пролета на опорные части", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду началась морская операция по транспортировке автодорожной арки моста для установки ее на фарватере. Для этого с 06:00 мск в Керченском проливе ограничено движение судов, эти меры будут действовать до 06:00 мск 14 октября.

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"Плавучие опоры с погруженным на них арочным пролетом (весом 5,5 тыс. тонн - прим. ТАСС) транспортируются от керченской технологической площадки до фарватерных опор на расстояние примерно 5 километров", - рассказали в пресс- службе. На техплощадке арку поднимут и установят на фарватере. После подтверждения надежности закрепления арочного пролета строители оповестят капитана морского порта Керчь о выполнении строительно-монтажных работ и Керчь-Еникальский канал откроется для прохода судов. Эта операция, как ожидается займет не более 72 часов.

Что касается монтажа арки в проектное положение, то "строительно-монтажные работы будут вестись с рабочих площадок, организованных на фарватерных опорах, и не будут влиять на судоходство в Керчь-Еникальском канале", подчеркнули в инфоцентре.

Уникальная операция

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 метров, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 5 тыс. тонн. После установки на опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.

Морская операция по транспортировке и подъему арок Крымского моста - во многом уникальный опыт для российского мостостроения. Как сообщали в инфоцентре строительства, арочные пролеты с такими габаритами еще не устанавливали в морских условиях. Важную роль для успеха операции играет погода: ветер при погрузке арки на плавопоры не должен превышать 5 м/с, а при транспортировке - 10 м/с.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.