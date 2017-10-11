Крымский мост готов на 40-45%

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Готовность Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, оценивается в 40-45%, сообщил в среду заместитель начальника заказчика проекта - ФКУ Упрдор "Тамань" - Кайрат Турсунбенов.

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"Если говорить в целом по объекту, то мы оцениваем готовность всего объекта [моста]… [в] 40-45%", - приводит слова Турсунбенова информационный центр "Крымский мост". Заместитель начальника ФКУ Упрдор "Тамань" добавил, что строители подготовили "порядка 90% свайного основания по обоим мостам" - автодорожному и железнодорожному.

"Из 595 опор (предусмотренных проектом - прим. ТАСС) готово более 400. Пролетных строений собрано из 593 единиц уже больше 250… Собрано более 105 тыс. тонн металлоконструкций пролетных строений из более 260 тыс. тонн проектных… Из почти 17 километров пролетных строений на сегодняшний день собрано и смонтировано 14,5 километра", - добавили в инфоцентре.

Отмечается также, что рабочие укладывают нижний и верхний слои покрытия будущего моста. "Порядка 3 километров выполнено в направлении Крыма по нижнему слою и 1,5 километра - в направлении Тамани", - уточнил Турсунбенов.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 километров. Строительно- монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано на 60% (144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.