Во Владивостоке впервые за 100 лет 11 октября пошел снег

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Снег выпал во Владивостоке 11 октября впервые за 100 лет метеонаблюдений. Об этом сообщает Примгидромет.

"Ночью температура воздуха понизилась до +4…+6 градусов. Под утро начались осадки. В большинстве районов города шел дождь, а на метеостанции "Владивосток" впервые отмечался дождь со снегом <…> Стоит отметить, что до этого за весь период регулярных метеонаблюдений (с 1917 года) 11 октября во Владивостоке ни разу не отмечался снег", - говорится в сообщении.

Метеорологи поясняют, что такую погоду спровоцировал циклон, вышедший в Японское море с Корейского полуострова и накрывший облаками южную половину Приморья. В течение дня в среду циклон продолжит смещаться над акваторией Японского моря и оказывать свое влияние на погоду Приморья. Дождь в горных районах со снегом распространятся на большую территорию края, на побережье усилится ветер, температура воздуха составит от 2 до 12 градусов.

В Примгидромете добавили, что ночью циклон продолжит оказывать влияние на погоду Приморского края, в отдельных районах сохранятся осадки, на дорогах возможна гололедица. В четверг циклон сместится в северо-западную часть Тихого океана, атмосферное давление над краем начнет расти, на большей территории прояснится, и осадки прекратятся.

Направление воздушных потоков над югом Дальневосточного региона в ближайшие сутки не поменяется, в Приморье сохранится прохладная погода, повышение температуры не ожидается, заключают синоптики.