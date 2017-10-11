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Волны высотой до 10 м ожидаются у берегов Камчатки

В стране
11 октября, 10:22 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Сотрудники МЧС сообщают, что явление "сохранится до конца суток 13 октября"

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 октября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Волны высотой восемь-десять м ожидаются в Беринговом море и Тихом океане у берегов Камчатки. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Во второй половине ночи 12 октября в Беринговом море и Тихом океане ожидается опасное волнение высотой восемь-десять метров. Явление сохранится до конца суток 13 октября", - говорится в сообщении.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности. В частности, судам надлежит укрыться в защищенных от волнения бухтах.

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