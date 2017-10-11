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Автодорожная арка Крымского моста достигла фарватера Керчь-Еникальского канала

В стране
11 октября, 10:40 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 11, октября. /ТАСС

Морская операция по транспортировке второй арки моста займет до трех суток

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© Инфоцентр "Крымский мост"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Моряки доставили автодорожную арку Крымского моста весом 5,5 тыс. тонн к фарватеру Керчь-Еникальского канала. Об этом в среду сообщает информационный центр "Крымский мост".

"Плавучие опоры ранним утром вышли из керченской технологической площадки и сейчас находятся на фарватере Керчь-Еникальского канала", - говорится в сообщении. В центре добавили, что до створа фарватера осталось порядка 300 м, дальше плавсистему будут "подтягивать" с помощью свайных якорей, якорных тросов и другого специального оборудования.

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Морская операция по транспортировке второй арки моста стартовала в среду утром. Ожидается, что она займет до трех суток. На это время в Керченском проливе ограничили движение судов.

Движение плавучих опор с арочным пролетом обеспечивает морской флот из головного тянущего буксира мощностью более 3 тыс. лошадиных сил, буксиров-толкачей, а также поддерживающих вспомогательных и маневровых судов, рабочих катеров для связи и координации, уточнили в инфоцентре. Более 100 человек управляют процессом и контролируют каждый этап - это экипажи судов, инженеры по швартовым и балластным операциям, специалисты по навигации и позиционированию, электромеханики, водолазы и другие.

"Моряки готовят плавсистему к следующему многочасовому этапу [операции] - заводу плавопор с арочным пролетом в створ между фарватерными опорами Крымского моста", - уточнили в инфоцентре.

Ранее в конце августа мостостроители установили железнодорожную арку транспортного перехода весом 6 тыс. тонн. Операции по установке таких габаритных конструкций, как арок Крымского моста, в морской акватории проводятся впервые в практике отечественного мостостроения. Опыта, аналогичного по масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и российских мостовиков еще не было.

"Стройка века"

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 километров. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано на 60% (144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

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