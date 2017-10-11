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Почтовые марки с гербом Ямала и конверты с морским портом Сабетта выпустят в 2018 году

В стране
11 октября, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В настоящее время ведется работа по разработке и утверждению эскизов

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Морской порт Сабетта

Морской порт Сабетта

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Почтовые марки с гербом Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и конверты, посвященные морскому порту Сабетта на берегу Карского моря, будут выпущены в 2018 году. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Комиссия Федерального агентства связи по государственным знакам почтовой оплаты поддержала предложение ЯНАО о выпуске государственных знаков почтовой оплаты, посвященных освоению российского Севера. Принято решение о выпуске в 2018 году почтовой марки с гербом Ямала, а также художественного маркированного конверта, посвященного морскому порту Сабетта. В настоящее время ведется работа по разработке и утверждению эскизов", - сообщили в пресс-службе.

Предложение создать серию почтовых марок "Символы Арктической зоны России" впервые прозвучало в сентябре. Изображениями от ЯНАО было предложено сделать крупнейший завод "Ямал СПГ" и морской порт Сабетта. По мнению заместителя губернатора ЯНАО Наталии Фиголь, выпуск марок будет способствовать "росту имиджа Ямала и позиционированию арктической тематики".

Морской порт Сабетта построен в рамках государственно-частного партнерства для приема строительных грузов и технологических модулей завода, в первую очередь возведены грузовые причалы. Доставка грузов в порт осуществляется круглогодично, в зимнее время используется ледокольная проводка. Морской порт Сабетта станет одной из важнейших опорных точек Северного морского пути (СМП) - кратчайшего маршрута, соединяющего Европу и Азию. 28 марта в морской порт впервые в мире прибыл танкер-газовоз ледового класса Christophe de Margerie, заправленный тестовым объемом сжиженного природного газа (СПГ), это первый из 15 танкеров-газовозов для проекта "Ямал СПГ".

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