Дорожники отремонтировали почти 150 км автотрасс в Удмуртии по приоритетному проекту

Кравцов отметил хорошую форму конькобежцев Кулижникова и Юскова перед стартом Кубка мираСпорт 11 октября, 13:01
В России введут госрегулирование эмиссии и обращения криптовалютЭкономика и бизнес 11 октября, 12:57
Суд в Красноярске оштрафовал авиакомпанию Azur Air на 600 тыс. руб. за опоздания чартеровСибирь 11 октября, 12:56
Число пожаров в Москве снизилосьМосква 11 октября, 12:50
СМИ: "Барселона" может приобрести Алли, если не договорится о покупке КоутиньоСпорт 11 октября, 12:48
Главные российские новинки книжной ярмарки во ФранкфуртеКультура 11 октября, 12:45
Колобков: Минспорт предоставляет МОК всю информацию по допинг-пробам с ОИ-2014Спорт 11 октября, 12:37
Выставка фотографий Северного Кавказа открылась в московском метроОбщество 11 октября, 12:26
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке ВерныйОбщество 11 октября, 12:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Дорожники Удмуртии благодаря участию республики в приоритетном проекте "Безопасные и качественные дороги" за девять месяцев 2017 года отремонтировали более чем 140 км автотрасс, сообщил на 8-й Международной выставке-форуме "Дорога ЭКСПО-2017" глава правительства республики Ярослав Семенов, курирующий дорожное направление.
"Участие Удмуртии в проекте в 2017 году позволило провести ремонт более чем на 140 км автодорог, практически вдвое снизив количество мест концентрации ДТП. <...> В следующем году Удмуртия планирует продолжить участие в проекте. План - отремонтировать 190 км дорог в Ижевской агломерации", - цитирует Семенова пресс-служба правительства республики.
По его словам, по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году на объектах Ижевской агломерации достигнута экономия на торгах в размере более 160 млн рублей, что позволило дополнительно отремонтировать четыре участка дорожного покрытия в Ижевске.
Удмуртия приглашена для участия в выставке как один из регионов-передовиков проекта "Безопасные и качественные дороги". Глава правительства республики добавил, что предприятия региона также являются разработчиками ряда новых технологий в области транспорта и дорожного строительства, которые могут использоваться в масштабах страны. Это новые химические реагенты, применяемые для повышения стойкости дорожного покрытия, а также интеллектуальные транспортные системы и беспилотные летательные аппараты для контроля дорожного движения.
Восьмая международная выставка-форум "Дорога ЭКСПО-2017" проходит в Москве с 11 по 13 октября, в мероприятии участвуют представители 200 компаний. Главная задача выставки - демонстрация и распространение новых разработок и технологий в области дорожного строительства и транспортной инфраструктуры. В рамках форума проходят круглые столы и заседания, где уделяется внимание дорожным фондам, развитию технологий производства асфальтобетонных смесей и автомобильным дорогам как территориям цифровых инноваций. Выставка организована при поддержке министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства и ГК "Автодор".