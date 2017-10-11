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Дорожники отремонтировали почти 150 км автотрасс в Удмуртии по приоритетному проекту

В стране
11 октября, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Республика является одним из регионов-передовиков проекта "Безопасные и качественные дороги"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Дорожники Удмуртии благодаря участию республики в приоритетном проекте "Безопасные и качественные дороги" за девять месяцев 2017 года отремонтировали более чем 140 км автотрасс, сообщил на 8-й Международной выставке-форуме "Дорога ЭКСПО-2017" глава правительства республики Ярослав Семенов, курирующий дорожное направление.

"Участие Удмуртии в проекте в 2017 году позволило провести ремонт более чем на 140 км автодорог, практически вдвое снизив количество мест концентрации ДТП. <...> В следующем году Удмуртия планирует продолжить участие в проекте. План - отремонтировать 190 км дорог в Ижевской агломерации", - цитирует Семенова пресс-служба правительства республики.

По его словам, по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году на объектах Ижевской агломерации достигнута экономия на торгах в размере более 160 млн рублей, что позволило дополнительно отремонтировать четыре участка дорожного покрытия в Ижевске.

Удмуртия приглашена для участия в выставке как один из регионов-передовиков проекта "Безопасные и качественные дороги". Глава правительства республики добавил, что предприятия региона также являются разработчиками ряда новых технологий в области транспорта и дорожного строительства, которые могут использоваться в масштабах страны. Это новые химические реагенты, применяемые для повышения стойкости дорожного покрытия, а также интеллектуальные транспортные системы и беспилотные летательные аппараты для контроля дорожного движения.

Восьмая международная выставка-форум "Дорога ЭКСПО-2017" проходит в Москве с 11 по 13 октября, в мероприятии участвуют представители 200 компаний. Главная задача выставки - демонстрация и распространение новых разработок и технологий в области дорожного строительства и транспортной инфраструктуры. В рамках форума проходят круглые столы и заседания, где уделяется внимание дорожным фондам, развитию технологий производства асфальтобетонных смесей и автомобильным дорогам как территориям цифровых инноваций. Выставка организована при поддержке министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства и ГК "Автодор".

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