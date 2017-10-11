Дождь в Керченском проливе не помешает операции по установке арки Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Слабый дождь, который начался в районе строительства Крымского моста, не помешает морской операции по установке автодорожной арки транспортного перехода. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".

"В Керченском проливе слабый дождь. Но осадки не влияют на ход морской операции", - говорится в заявлении. По данным синоптиков, прогноз погоды в районе строительства моста по-прежнему благоприятный: дует слабый западный, северо-западный ветер до 2-7 м/с.

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Морская операция по транспортировке и установке автодорожной арки Крымского моста началась в среду утром и, как ожидается, займет три дня. Важную роль для успеха операции имеет погода: ветер при погрузке арки на плавопоры не должен превышать 5 м/с, а при транспортировке - 10 м/с.

На время операции в Керчь-Еникальском канале ограничили судоходство. Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета на проектной высоте, плавание судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме. После этого начнется монтаж арки в проектное положение, строительно-монтажные работы будут вестись в течение месяца с рабочих площадок, организованных на фарватерных опорах, и не будут влиять на судоходство в Керчь-Еникальском канале.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 км. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.