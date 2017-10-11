Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Студенты госуниверситета Северной Осетии впервые начнут изучение богословия

В стране
11 октября, 14:34 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 11, октября. /ТАСС

Отделение теологии планируют открыть на историческом факультете вуза в 2018 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Отделение теологии впервые откроется в 2018 году в Северо-Осетинском госуниверситете им. К.Л. Хетагурова (СОГУ), сообщает в среду пресс-служба Владикавказской епархии.

"Вопросы открытия отделения теологии в СОГУ обсудили во Владикавказской епархии. Открытие отделения теологии на историческом факультете планируется на 2018 год. В настоящее время уже получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по программе бакалавриата и магистратуры", - говорится в сообщении.

Сотрудники епархии и университета отметили важность наполнения вариативной части местным компонентом, такими предметами как осетинский язык, история Осетии, история христианства на Кавказе и другими. Для повышения качества обучения по данному направлению в ходе учебного года будут приглашаться преподаватели профильных дисциплин из других российских вузов.

Отделение теологии вводится в рамках меморандума о сотрудничестве Владикавказской епархии и СОГУ, который был подписан в 2016 году. Теология преподается в 48 вузах России (в том числе 36 государственных), в 36 городах всех федеральных округов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
3
Мадрид не исключил приостановку самоуправления Каталонии
4
Порошенко в ПАСЕ опроверг утверждение о том, что Крым - это решенный вопрос
5
Порошенко заявил о невозможности диалога с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса
6
Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира
7
Минобороны РФ заявило об "избирательной слепоте" США в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама