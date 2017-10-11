Студенты госуниверситета Северной Осетии впервые начнут изучение богословия

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ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Отделение теологии впервые откроется в 2018 году в Северо-Осетинском госуниверситете им. К.Л. Хетагурова (СОГУ), сообщает в среду пресс-служба Владикавказской епархии.
"Вопросы открытия отделения теологии в СОГУ обсудили во Владикавказской епархии. Открытие отделения теологии на историческом факультете планируется на 2018 год. В настоящее время уже получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по программе бакалавриата и магистратуры", - говорится в сообщении.
Сотрудники епархии и университета отметили важность наполнения вариативной части местным компонентом, такими предметами как осетинский язык, история Осетии, история христианства на Кавказе и другими. Для повышения качества обучения по данному направлению в ходе учебного года будут приглашаться преподаватели профильных дисциплин из других российских вузов.
Отделение теологии вводится в рамках меморандума о сотрудничестве Владикавказской епархии и СОГУ, который был подписан в 2016 году. Теология преподается в 48 вузах России (в том числе 36 государственных), в 36 городах всех федеральных округов.