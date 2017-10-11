В Чечне до конца года откроют пять школ

ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Пять школ откроют в Чечне до конца года по федеральной программе развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, сообщил в среду ТАСС помощник министра образования республики Мовлди Усманов.

"Планируется строительство новых школ в Гудермесе на 360 мест, в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района - на 720 мест, а также в райцентре Урус-Мартан - на 600 мест... Кроме того, в Старопромысловском районе Грозного строится корпус на 120 мест для коррекционной школы, и в поселке Красная Турбина также будет построен корпус на 480 мест для школы. Все они будут введены в эксплуатацию до 31 декабря. Финансирование составило 1 млрд 447,5 млн рублей из федерального бюджета", - отметил он.

По словам Усманова, с начала учебного года количество школ, работающих в три смены, в Чечне возросло с 38 до 45. "Открытие названных пяти школ позволит решить проблему перехода на обучение в две смены вместо трехсменного максимум в шести общеобразовательных учреждениях", - сказал помощник министра.

В настоящее время республике работают 478 школ, из них в две смены работают 334, в одну смену - 92. Число школьников превышает 258 тыс. человек.

В 2016 году глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании правительственной комиссии по развитию Северного Кавказа отметил необходимость принятия отдельной программы для ликвидации трехсменки в школах республики. В мае в 2017 года вице-премьер Ольга Голодец по итогам совещания по вопросам развития социальной сферы Чечни сообщила, что правительство РФ инициирует отдельную программу строительства и ремонта школ в регионах Северного Кавказа.