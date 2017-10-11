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В 2018 году 30 регионов получат по 20 млрд рублей грантов

В стране
11 октября, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

По словам Дмитрия Козака, средства получат регионы, "которые достигли наилучших результатов по наращиванию собственного экономического потенциала"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Тридцать регионов России, которые смогут нарастить в течение года свой экономический потенциал, получат в 2018 году гранты в размере 20 млрд рублей каждый. Об этом сообщил в рамках "правительственного часа" в Государственной думе заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

"Мы увеличили с 5 до 20 млрд объем грантов, прорабатываются механизмы того, по какому принципу их распределить <...> Предварительное решение тоже одобрено губернаторами: 30 регионов, которые достигли наилучших результатов по наращиванию собственного экономического потенциала, получат эти гранты. Это существенная помощь, это замещение дотаций на выравнивание", - сказал он.

Козак добавил, что "прирост налога на прибыль, который подлежит заявлению в федеральный бюджет, в 2018 году по нашим прогнозам составит 36,7 млрд рублей". Планируется, что эта сумма также в следующем году будет распределена между наиболее успешными регионами.

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