В 2018 году 30 регионов получат по 20 млрд рублей грантов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Тридцать регионов России, которые смогут нарастить в течение года свой экономический потенциал, получат в 2018 году гранты в размере 20 млрд рублей каждый. Об этом сообщил в рамках "правительственного часа" в Государственной думе заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

"Мы увеличили с 5 до 20 млрд объем грантов, прорабатываются механизмы того, по какому принципу их распределить <...> Предварительное решение тоже одобрено губернаторами: 30 регионов, которые достигли наилучших результатов по наращиванию собственного экономического потенциала, получат эти гранты. Это существенная помощь, это замещение дотаций на выравнивание", - сказал он.

Козак добавил, что "прирост налога на прибыль, который подлежит заявлению в федеральный бюджет, в 2018 году по нашим прогнозам составит 36,7 млрд рублей". Планируется, что эта сумма также в следующем году будет распределена между наиболее успешными регионами.