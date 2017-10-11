Удмуртия намерена возродить популярность "Ижевской винтовки"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу популяризировать соревнования по биатлону "Ижевская винтовка", которые пройдут в декабре, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"Профильным министерствам и ведомствам поручено развернуть широкую рекламную кампанию по продвижению бренда "Ижевская винтовка", а также для информирования о предстоящих соревнованиях населения, потенциальных зрителей и привлечения туристов с использованием различных каналов коммуникации. В том числе будут использоваться возможности пассажирских транспортных компаний, различных музеев и других учреждений культуры", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в настоящее время стоит задача вернуть соревнованиям "Ижевская винтовка" популярность и "решить все проблемные моменты". В частности, инфраструктура республиканского стрелково-спортивного комплекса имени генерал-майора А. М. Демидова - основной площадки соревнований - пока не отвечает современным требованиям, требуют ремонта судейский дом и гостиница при комплексе. По словам Бречалова, в настоящее время с различными компаниями обсуждаются детали реконструкции старого и строительстве нового гостиничного корпуса.

Кроме того, сообщает пресс-служба со ссылкой на главу региона, нужен системный подход к развитию биатлона в республике. На данный момент среди основных проблем этого вида спорта отмечается недостаточное финансирование и низкий уровень зарплат, плохое оснащение экипировкой, отток из республики перспективных спортсменов и судейских кадров.

Глава Удмуртии заявил, что для решения проблем работа федерации республики по биатлону будет переформатирована. Это коснется и системы мотивации спортсменов, оказания им поддержки. "При сегодняшнем состоянии республиканского бюджета надо ставить перед собой задачу-минимум. В первую очередь нужно наладить стабильное финансирование сборных и укреплять спортивную инфраструктуру", - уточнил Бречалов. Он также добавил, что власти ведут переговоры с крупнейшими российскими компаниями, чтобы они выступили генеральными партнерами федерации.

Всероссийские соревнования по биатлону "Ижевская винтовка", которые станут отборочными стартами к этапам Кубка мира по биатлону, в этом году пройдут в Ижевске с 17 по 24 декабря. Первенство проводится с 1969 года. Для участия в стартах в Удмуртию приедут свыше 250 сильнейших биатлонистов России. Подготовкой спортсменов по этому виду спорта в Удмуртии занимается Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону, а также ее отделения в городах Можга, Глазов и поселке Ува. Среди биатлонистов республики первый спортивный разряд имеют 114 человек, 16 являются мастерами спорта. В состав сборной команды Удмуртии по биатлону входят 82 человека, в том числе спортсмены и их тренеры.