В отдаленном районе Хакасии открылся добровольческий пожарный пост

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Пожарно-спасательный пост открыт в одном из отдаленных районов Хакасии, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.
"В аале Чарков Усть-Абаканского района открылся отдельный пожарно-спасательный пост. Руководителем поста назначен местный житель, а управление этим постом взял на себя Абаканский пожарно-спасательный гарнизон. Пост будет прикрывать еще четыре населенных пункта, которые находятся рядом. Это аалы Ах-хол и Бейка, поселки Майский и Уйбат", - сказали в МЧС.
Это девятый пожарный пост на территории Хакасии и третий открытый в этом году. Планируется, что до конца 2017 будут открыты еще четыре подобных поста.