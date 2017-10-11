В отдаленном районе Хакасии открылся добровольческий пожарный пост

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Пожарно-спасательный пост открыт в одном из отдаленных районов Хакасии, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"В аале Чарков Усть-Абаканского района открылся отдельный пожарно-спасательный пост. Руководителем поста назначен местный житель, а управление этим постом взял на себя Абаканский пожарно-спасательный гарнизон. Пост будет прикрывать еще четыре населенных пункта, которые находятся рядом. Это аалы Ах-хол и Бейка, поселки Майский и Уйбат", - сказали в МЧС.

Это девятый пожарный пост на территории Хакасии и третий открытый в этом году. Планируется, что до конца 2017 будут открыты еще четыре подобных поста.