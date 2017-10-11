Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: программа школьного самоуправления на Ставрополье охватывает 300 тыс. детей

В стране
11 октября, 18:06 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 11, октября /ТАСС

Самоуправление действует в 490 школах региона, сказала Марина Вильева

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 11 октября /ТАСС/. Программа развития школьного самоуправления в Ставропольском крае развивается активно и охватывает 300 тыс. детей, рассказала в среду ТАСС руководитель проектов Российского союза молодежи (РСМ) в крае, федеральный тренер-эксперт образовательных проектов Марина Вильева.

"Самоуправление активно действует в 490 школах края, программа охватывает около 300 тыс. детей в возрасте от 14 до 18 лет <...> Ребята проявляют инициативу, нарабатывают практику и опыт управления коллективом, привыкают взаимодействовать с администрацией школы, с коллегами из других школьных советов. Они активно готовятся стать кадровым резервом края", - рассказала она на Форуме ученического самоуправления Северо-Кавказского федерального округа, начавшегося в Пятигорском государственном университете.

Опыт Ставрополья

По ее словам, в крае действуют городские школьные советы по линии ученического самоуправления. Раз в неделю они собираются, обсуждают, что происходит у них в школах, реализуют свои идеи.

"Им интересно, что появилось больше каких-то полномочий, участие в программе придало ребятам больше уверенности и правового понимания развития своей деятельности. Они знают, что у их есть свой статус, свои права и обязанности. Это придает им сил и уверенности вершить свои дела и развиваться в этом направлении", - говорит Вильева.

Она отмечает, что на Ставрополье уже наработан большой опыт, который может быть полезен другим регионам. Например, проводится день единых выборов во всех школах края, в этом году он будет 20 октября: дети пишут свои программы, проводят предвыборные кампании, есть обязательно день тишины. Этот проект поддерживает краевой избирком. "Идет большая напряженная работа, борьба, затем они год работают", - рассказала она.

Также ежегодно проводятся слеты и форумы президентов школ. "Передовой опыт есть у Ставропольского края <...> Мы можем тиражировать эту практику, поскольку видим, что это нужно", - считает Вильева.

О форуме

Форум ученического самоуправления Северо-Кавказского федерального округа открылся в среду в Пятигорске (Ставропольский край) и собрал около 200 представителей северокавказских регионов. Целью форума является обучение и профессиональная поддержка актива ученического самоуправления и стимулирование деятельности советов обучающихся, создание условий для системной и эффективной работы ученического самоуправления в общеобразовательных организациях России.

В программе форума - представление опыта развития ученического самоуправления регионов СКФО, обучающие, культурно-массовые, ценностноориентированные мероприятия. Форум организован Минобразования РФ и Российским союзом молодежи при поддержке Минобразования Ставропольского края.

Форум завершится 13 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму
2
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
3
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
4
Нацбанк Украины признал, что ошибся с прогнозом по инфляции на 2017 год
5
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
6
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
7
СМИ: Трамп требовал увеличить ядерный арсенал США почти в десять раз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама