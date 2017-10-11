Эксперт: программа школьного самоуправления на Ставрополье охватывает 300 тыс. детей

ПЯТИГОРСК, 11 октября /ТАСС/. Программа развития школьного самоуправления в Ставропольском крае развивается активно и охватывает 300 тыс. детей, рассказала в среду ТАСС руководитель проектов Российского союза молодежи (РСМ) в крае, федеральный тренер-эксперт образовательных проектов Марина Вильева.

"Самоуправление активно действует в 490 школах края, программа охватывает около 300 тыс. детей в возрасте от 14 до 18 лет <...> Ребята проявляют инициативу, нарабатывают практику и опыт управления коллективом, привыкают взаимодействовать с администрацией школы, с коллегами из других школьных советов. Они активно готовятся стать кадровым резервом края", - рассказала она на Форуме ученического самоуправления Северо-Кавказского федерального округа, начавшегося в Пятигорском государственном университете.

Опыт Ставрополья

По ее словам, в крае действуют городские школьные советы по линии ученического самоуправления. Раз в неделю они собираются, обсуждают, что происходит у них в школах, реализуют свои идеи.

"Им интересно, что появилось больше каких-то полномочий, участие в программе придало ребятам больше уверенности и правового понимания развития своей деятельности. Они знают, что у их есть свой статус, свои права и обязанности. Это придает им сил и уверенности вершить свои дела и развиваться в этом направлении", - говорит Вильева.

Она отмечает, что на Ставрополье уже наработан большой опыт, который может быть полезен другим регионам. Например, проводится день единых выборов во всех школах края, в этом году он будет 20 октября: дети пишут свои программы, проводят предвыборные кампании, есть обязательно день тишины. Этот проект поддерживает краевой избирком. "Идет большая напряженная работа, борьба, затем они год работают", - рассказала она.

Также ежегодно проводятся слеты и форумы президентов школ. "Передовой опыт есть у Ставропольского края <...> Мы можем тиражировать эту практику, поскольку видим, что это нужно", - считает Вильева.

О форуме

Форум ученического самоуправления Северо-Кавказского федерального округа открылся в среду в Пятигорске (Ставропольский край) и собрал около 200 представителей северокавказских регионов. Целью форума является обучение и профессиональная поддержка актива ученического самоуправления и стимулирование деятельности советов обучающихся, создание условий для системной и эффективной работы ученического самоуправления в общеобразовательных организациях России.

В программе форума - представление опыта развития ученического самоуправления регионов СКФО, обучающие, культурно-массовые, ценностноориентированные мероприятия. Форум организован Минобразования РФ и Российским союзом молодежи при поддержке Минобразования Ставропольского края.

Форум завершится 13 октября.