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Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Дагестане 19 октября

В стране
11 октября, 19:08 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 11, октября. /ТАСС

Строительные работы на объекте уже завершены

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Интерактивный мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" откроется в Махачкале 19 октября, сообщили ТАСС в среду в управлении по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана.

"Открытие исторического парка, площадь которого будет самой большой в России - 13 тыс. кв. метров, запланировано на 19 октября. Дата уже согласована с Фондом гуманитарных проектов, курирующим строительство аналогичных музеев по всей стране. В церемонии открытия ожидается участие врио главы Дагестана Владимира Васильева", - сказал собеседник агентства.

По его словам, строительные работы на объекте завершены, идет настройка мультимедийных экспозиций и завершается благоустройство прилегающей территории.

"Россия - моя история" - интерактивный мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен. Более чем тысячелетняя история страны преподносится при помощи современных технологий - видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций.

В махачкалинском парке будет организована региональная "вставка" - экспозиция "Мой Дагестан", отображающая дореволюционные события, историю советского периода, Перестройки и современного Дагестана.

История Дагестана на 16 стендах

"Многовековая история Дагестана будет представлена на 16 стендах, которые подготовлены при участии Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН и Госархива. Кроме того, уже сформирован контент для зала "Мой Дагестан", где большое внимание будет уделено культуре и традициям народов Дагестана", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "гордостью махачкалинского исторического парка "Россия - моя история" станет точная копия самолета Ил-2, на котором воевал знаменитый дагестанец, военный летчик, Герой Советского Союза Юсуп Акаев".

По его словам, все сотрудники музея - экскурсоводы, историки, организаторы экскурсионных и образовательных программ - прошли специальную подготовку.

Как сообщил ранее глава правительства республики Абдусамад Гамидов, дополнительно будут построены парковая зона для отдыхающих, парковка для автомобильного транспорта. По словам Гамидова, это будет территория для отдыха и спорта, проведения культурных мероприятий.

Первый комплекс "Россия - моя история" появился в 2015 году в Москве. Филиалы интерактивного парка должны появиться в 25 городах страны, они уже открылись в 17 административных центрах регионов, в частности, в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе и Волгограде.

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