На туристической карте Петербурга появится маршрут "Театральный квартал"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Новый туристический маршрут "Театральный квартал", который позволит посещать театр в дневное время и проводить специальные экскурсии в 3D-очках, разработан в Санкт-Петербурге. В среду он был презентован на Новой сцене Александринского театра.

"Если зрители не смогут зайти в зал из-за репетиции, для них разработана специальная экскурсия в очках виртуальной реальности, в формате 360 градусов. Отснята достаточно подробная видеоэкскурсия, которую ведут артисты нашего театра, она проходит по зрительному залу, по сцене, показываются особенности театральной машинерии и так далее. Такая экскурсия есть и по зрительному залу и сцене исторического здания и по Новой сцене", - уточнил заместитель художественного руководителя театра Александр Чепуров.

Помимо посещения Основной и Новой сцен Александринского театра маршрут включает визиты в Музей театрального искусства, Театральную библиотеку, рассказ об истории архитектурного ансамбля улицы Зодчего Росси и Ломоносовской площади. По словам зампредседателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Наны Гвичии, в настоящий момент прорабатывается возможность экскурсий в Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой.

"Сейчас идет взаимодействие между учреждениями - прорабатывается, как и каким образом мы будем это реализовывать, - пояснила Гвичия. - Это новый опыт, и они должны все у себя проработать. В соглашении, которое будет подписано в рамках Культурного форума, эти аспекты уже будут освещены".

Новый маршрут планируется запустить в первой половине 2018 года. Соглашение о его создании комитетом по развитию туризма, Александринским театром, Музеем театрального искусства и Академией Русского балета будет подписано в рамках Культурного форума 17 ноября. "Думаю, что где-то весной, с апреля, маршрут будет действовать", - предположил Чепуров.