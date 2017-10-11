В Дагестане к 2018 году откроют клинико-диагностическую лабораторию за 1,2 млрд руб.

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Централизованную клинико-диагностическую лабораторию откроют в дагестанском Буйнакске в начале 2018 года. Сейчас объект реконструируют за 1,2 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба Агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

"Общий объем инвестиций составляет более 1,203,0 млрд рублей, из них 843 млн рублей - на оснащение лаборатории современным импортным оборудованием. В рамках проекта будет создано около 300 рабочих мест, а налоговые отчисления в республиканский бюджет составят более 30 млн рублей в год. Открытие централизованной лаборатории запланировано на январь 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В агентстве рассчитывают, что реализация проекта поможет привлечь инвестиции в экономику региона, повысить качество и доступность медицинской помощи, оказываемой жителям республики, за счет внедрения современных методов лабораторной диагностики. Инвестиционный проект реализуется в форме государственно-частного партнерства. Концессионным соглашением предусмотрена реконструкция помещений, приобретение диагностического оборудования, установка лабораторной информационной системы.

На сегодняшний день инвестор вложил более 600 млн рублей. На эти средства была обновлена инженерная инфраструктура, смонтирована котельная, завершены монтаж вентиляционного оборудования и работы по монтажу локальных очистных сооружений. Также заканчиваются работы по благоустройству территории и отделки фасада здания. Кроме того, оборудование для лаборатории уже закуплено и в ближайшие дни начнется его монтаж.