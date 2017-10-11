В Ессентуках открылся бесплатный детский центр иппотерапии

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Бесплатный центр верховой езды для реабилитации детей-инвалидов открылся в Ессентуках, сообщили в среду в администрации города-курорта.

"Центр иппотерапии создан в рамках нового проекта Пятигорской и Черкесской епархии по реабилитации детей с ограниченными возможностями "Целебные Ессентуки". Сейчас эта территория по улице Энгельса официально передана епархии", - рассказали в пресс-службе администрации.

В конюшнях центра 20 лошадей, для занятий с детьми выбирают взрослых спокойных животных. Подобная бесплатная школа лечебной верховой езды на Кавказских Минеральных Водах единственная, детей принимают со всего региона.

Сейчас в центре занимаются 53 ребенка. С ними работает пять квалифицироанных тренеров. "Польза от общения с лошадьми огромная. Мы видим, как меняется настроение, самочувствие, мироощущение особенных детей", - поделился наблюдениями профессиональный иппотерапевт отец Сергий.

В центре отметили, что сейчас родителей беспокоит наступление холодов. "Тренировки будут зависеть от погоды, поскольку крытого манежа в центре иппотерапии нет. Возможно, он появится благодаря неравнодушным людям, и тогда лечебные тренировки будут круглогодичными", - поясняют организаторы.