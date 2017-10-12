Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строители начали подъем автодорожной арки на опоры Крымского моста

В стране
12 октября, 10:05 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 12, октября. /ТАСС

Подъем конструкции должен завершиться в течение восьми часов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Инфоцентр "Крымский мост"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Строители приступили к подъему автодорожной арки весом 5,5 тыс. тонн для установки ее на опоры Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией. Об этом журналистам в четверг сообщил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" (учреждение - заказчик строительства) Роман Новиков.

СПЕЦПРОЕКТ

Крымский мост: главные факты о стройке века

В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

"Мы даем старт на начало подъема арки", - сказал он.

Расчетная скорость движения арки составит около 5-6 метров в час, тем самым, по словам Новикова, эта часть операции должна завершиться в течение восьми часов. В этой работе будет задействовано 12 домкратов и порядка 30 специалистов.

Морская операция по транспортировке автодорожной арки Крымского моста началась в среду утром, к вечеру конструкцию доставили к створу фарватерных опор. На все время операции, которая, как ожидается, займет три дня, в Керчь-Еникальском канале ограничили судоходство. Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета на проектной высоте, плавание судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Смотрите также

Морская операция по установке арки Крымского моста проходит штатно

Строители подготовили автодорожную арку к подъему на опоры Крымского моста

Его протяженность составит 19 км. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

В конце августа мостостроители установили железнодорожную арку транспортного перехода.

ТАСС/Инфоцентр "Крымский мост"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Презентация новых банкнот 200 и 2000 рублей. Видеотрансляция
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
Times: в Сирии убита воевавшая за ИГ британка по прозвищу Белая вдова
6
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
7
Делегация депутатов РФ может отказаться от поездки в США из-за снятия российских флагов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама