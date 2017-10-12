Строители начали подъем автодорожной арки на опоры Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Строители приступили к подъему автодорожной арки весом 5,5 тыс. тонн для установки ее на опоры Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией. Об этом журналистам в четверг сообщил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" (учреждение - заказчик строительства) Роман Новиков.

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"Мы даем старт на начало подъема арки", - сказал он.

Расчетная скорость движения арки составит около 5-6 метров в час, тем самым, по словам Новикова, эта часть операции должна завершиться в течение восьми часов. В этой работе будет задействовано 12 домкратов и порядка 30 специалистов.

Морская операция по транспортировке автодорожной арки Крымского моста началась в среду утром, к вечеру конструкцию доставили к створу фарватерных опор. На все время операции, которая, как ожидается, займет три дня, в Керчь-Еникальском канале ограничили судоходство. Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета на проектной высоте, плавание судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Его протяженность составит 19 км. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

В конце августа мостостроители установили железнодорожную арку транспортного перехода.

ТАСС/Инфоцентр "Крымский мост"