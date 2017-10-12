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Ученые обследуют жителей Ямала на токсины

В стране
12 октября, 8:34 UTC+3

Ранее ямальские исследователи провели анализ пути переноса вредных химических веществ по пищевой цепи "почва - растения - животные - человек"

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ТАСС, 12 октября. Ученые Научного центра изучения Арктики обследуют жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для выявления накопления токсинов в их организмах. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе центра.

"Ранее ямальские ученые провели анализ пути переноса экотоксикантов (вредных химических веществ - прим. ТАСС) по пищевой цепи "почва - растения - животные - человек". В 2017 году начаты масштабные исследования по их определению в водных объектах.... Продолжаются исследования накопления токсинов в организме человека: по всей территории автономного округа в октябре и ноябре 2017 года проводится отбор проб", - говорится в сообщении.

По словам заведующей сектором эколого-биологических исследований центра, доктора биологических наук Елены Агбалян, также есть намерение провести совместные исследования с Северо-Западным научным центром гигиены и общественного здоровья Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"Речь идет об изучении и оценке содержания стойких органических загрязнителей в организме аборигенного и пришлого населения Ямала. Результаты такой работы позволят получить новую важную информацию по стойким токсичным веществам в Арктике", - приводит пресс-служба слова Агбалян.

Ранее Агбалян сообщила ТАСС, что для мониторинга воздуха на предмет загрязняющих веществ ученые предлагают создать сеть экологических станций. Пока на территории региона расположен только один пост в Салехарде. Она добавила, что необходимо хотя бы три поста, которые должны быть равномерно рассредоточены по территории.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических исследований, медицинских исследований и эколого-биологических исследований.

Ранее директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.

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