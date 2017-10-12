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"Норникель" выпустил более 300 тыс. мальков осетра в Енисей

В стране
12 октября, 12:38 UTC+3

Для искусственного воспроизводства ценной рыбы специалисты добывают икру на севере Красноярского края

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КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. "Норникель" в 2017 году выпустил 316 тыс. мальков осетра в Енисей в Красноярском крае для воспроизводства этой краснокнижной рыбы. Об этом в четверг сообщил замдиректора Заполярного филиала компании Виктор Иванов на экологической конференции "Норникеля" "Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере".

"В этом году компанией "Норникель" проведен выпуск 316 тыс. мальков осетра в реку Енисей, это самый масштабный выпуск ценных пород рыб, в последующие годы практика выпуска ценных пород рыбы будет продолжена", - сказал Иванов.

Выпуск мальков проводится в рамках проекта по пополнению запасов водных биологических ресурсов в Енисее. Вес одного малька в среднем составляет один грамм, в длину они три-четыре сантиметра.

Осетр растет 15-20 лет, что делает эту рыбу очень уязвимой от браконьеров. В Красноярском крае с 1998 года вылов осетра и стерляди запрещен - эти виды рыб занесены в Красную книгу. Осетр нерестится раз в четыре-пять лет, в природе из икринок в мальков развиваются не более 0,1%. При искусственном воспроизводстве этот показатель больше - около 25%.

Для искусственного воспроизводства ценной рыбы специалисты добывают икру на севере Красноярского края. На рыборазводном заводе в Приморске из икринок получают мальков и подращивают около месяца, а затем выпускают в Енисей.

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