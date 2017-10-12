Первая линия по выращиванию салата и зелени заработала в Воркуте

СЫКТЫВКАР, 12 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Первая из будущих четырех линий по выращиванию зеленных и пряных культур заработала в заполярном моногороде угольщиков Воркута в Республике Коми. Полученный первый урожай поставляется в кафе, заведения общественного питания города и в ближайшей перспективе поступит в розничную сеть, рассказала ТАСС руководитель проекта, директор ООО "Гидропоника" Елена Смирнова.

"В сентябре мы высадили растения и сейчас снимаем первый урожай, продукцию пока поставляем в кафе и заведения общественного питания, но в ближайшие 10 дней ждем доставку упаковочного материала, тогда будем поставлять зелень в розничную сеть в индивидуальной упаковке", - рассказала ТАСС руководитель проекта.

Первая линия позволит получать до 300-400 килограммов зелени в месяц. "Планируем выращивать в месяц до 300 килограммов листового салата и еще около 100 килограммов различных культур. В первый раз посеяли укроп, петрушку, рукколу, базилик, мяту. Будем ориентироваться на спрос потребителей, сейчас понимаем, что рукколы посадили многовато", - отметила предприниматель.

По ее словам, проект потребовал на первых порах 3 млн рублей инвестиций, из которых 600 тыс. рублей - муниципальный грант от администрации Воркуты. "Надо отдать должное, в администрации нам помогают, подсказывают и консультируют по многим вопросам", - отметила Смирнова.

По ее словам, под хозяйство арендовано помещение площадью около 100 квадратных метров. Сейчас оно занято на четверть - смонтирована и запущена одна линия из планируемых четырех. Предприятие Елены Смирновой включено в комплексную программу развития моногорода Воркута и может выступить резидентом будущей территории опережающего развития. Заявку на получение для Воркуты статуса ТОР правительство региона планировало подать до конца этого года.

Предприятие занимается выращиванием культур в искусственных средах, без почвы. Растения получают питание из раствора, окружающего корни. Главная статья затрат "Гидропоники" - расходы на электроэнергию. По мнению Смирновой, свежая зелень в Воркуте, где вся продукция привозная, будет пользоваться спросом.