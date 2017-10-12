Карелия и Ямал договорились о сотрудничестве в развитии Арктики

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 октября. /ТАСС/. Правительства Карелии и Ямало-Ненецкого автономного округа заключили в Петрозаводске соглашение о сотрудничестве, которое включает взаимодействие регионов в развитии Арктической зоны. Подписи под документом поставили губернаторы ЯНАО Дмитрий Кобылкин и Карелии Артур Парфенчиков, передает корр. ТАСС.

В ходе рабочей поездки делегация Ямало-Ненецкого автономного округа ознакомилась с продукцией компанией MB Barbell, которая производит спортивные уличные тренажеры, а также посетили Онежский судостроительно-судоремонтный завод.

"На судостроительном заводе мы увидели, как собираются вспомогательные суда обеспечения для ямальского порта Сабетта. Так, арктические проекты на Ямале обеспечивают работой многие регионы, на этот проект работают более 600 предприятий России. Нам нужно делиться лучшими практиками для эффективного развития Арктической зоны России. Эту задачу ставит перед нами президент страны. И чем дружнее, плодотворнее будет наше межрегиональное взаимодействие, тем успешнее будет решение этой задачи", - сказал Кобылкин.

"В текст соглашения включено участие в реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года", а также использование механизмов государственно-частного партнерства при реализации ключевых инвестиционных проектов", - сказал Парфенчиков.

В частности, стороны договорились принимать активное участие в выработке мер госрегулирования социально-экономического развития Арктической зоны, взаимодействовать по вопросам разработки и реализации государственных программ, направленных на социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации.

Парфенчиков отметил, что в центре внимания правительств республики Карелия и Ямало-Ненецкого автономного округа будут экономическое и торговое сотрудничество, промышленная кооперация, машиностроение и судостроение, сотрудничество в научно-технической, социальной и культурной сферах, поддержка коренных народов Севера. "Также планируется использование возможностей сотрудничества России и Финляндии. Уверен, что заключение соглашения сыграет позитивную роль в социально-экономическом развитии двух регионов", - добавил глава Карелии.