Собственный храм появился у тульского парашютно-десантного полка

ТУЛА, 12 октября. /ТАСС/. Храм в честь святого благоверного великого князя Дмитрия Донского открыли в четверг в Туле на территории 51-го гвардейского парашютно-десантного полка. Строительство велось на средства благотворителей, сообщает пресс-служба правительства области.

"Сегодня состоялось освящение храма в честь святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, его же имя носит 51-й гвардейский парашютно-десантный Краснознаменный ордена Суворова III степени полк. Он входит в состав 106-й воздушно-десантной дивизии. Храм построен на средства благотворителей", - отметили там.

Строительство храма, по данным пресс-службы, началось более года назад, в коне сентября 2017 года митрополит Тульский и Ефремовский Алексий освятил купола и кресты храма перед их установкой.