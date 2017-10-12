Евкуров надеется на включение заповедника "Эрзи" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

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МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выразил надежду, что расположенный в Джейрахском районе природный заповедник "Эрзи" будет включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Турпоток у нас вырос бы на порядок, если бы удалось решить две проблемы - придание аэропорту "Магас" статуса международного, а также включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО природного заповедника "Эрзи" и Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного музея-заповедника, где расположены более 2 тыс. объектов культурного и исторического наследия", - сказал Евкуров в четверг на совещании с участием замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой, посвященном развитию туризма в СКФО до 2025 года.
Занимающий 65 тыс. гектаров Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник, как и заповедник "Эрзи", расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. В Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.