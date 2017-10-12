На Ямале завершилась пассажирская речная навигация

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пассажирская речная навигация завершилась в четверг в Ямало-Ненецком автономном округе. По рекам этого арктического региона за сезон было перевезено более 74 тыс. пассажиров, сообщили в пресс- службе губернатора округа.

"Сегодня состоялся последний в этом году пассажирский рейс в Ямало-Ненецком автономном округе. Его совершил борт "Метеор" по маршруту Березово - Салехард - Мужи. В период навигации на Ямале выполнялись рейсы по шести межмуниципальным и двум межрегиональным маршрутам. По рекам арктического региона перевезено более 74 тыс. пассажиров, выполнено более 1400 рейсов внутри округа и 72 рейса за его пределами", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты Ямальского окружного управления водных путей и судоходства сейчас завершают снятие обстановки - навигационных знаков, на реках еще задействованы 15 теплоходов. "До льдообразования буи и бакены будут убраны. Ведомство содержит 2828 километров магистральных путей. Маршрут простирается от реки Устрем на границе с Ханты-Мансийским автономным округом и до Оби, включая Обскую, Тазовскую губы, реки Пур, Таз и Надым", - рассказали в пресс-службе.

По информации учреждения "Обь-Иртышводпуть", появление льда в районе Салехарда ожидается 25 октября, в районе села Мужи - 27 октября. "На сегодняшний день работы по снятию обстановки выполнены на 80%, по срокам мы укладываемся, на некоторых направлениях работа полностью завершена. Сейчас лед наблюдается только в Тазовской губе в районе села Находка", - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Романа Сапронова.