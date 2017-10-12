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Строители подняли арку Крымского моста на 14 м от воды

В стране
12 октября, 15:56 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 12, октября. /ТАСС

Конструкцию удерживают на весу высокопрочные тросы, протянутые от 12 домкратов на фарватерных опорах

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© Инфоцентр "Крымский мост"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Строители подняли на 14 м от воды 5500-тонную автодорожную арку будущего моста между Крымом и материковой Россией. Об этом в четверг сообщает информационный центр "Крымский мост".

"Около 14:15 произошел расчетный "отрыв" арочного пролета от плавучих опор, удерживавших его минувшие сутки. На данный момент конструкция удерживается на весу только высокопрочными тросами, протянутыми к ней от 12 домкратов, установленных наверху фарватерных опор. Расстояние между низом арки и плавучими опорами сейчас составляет около 2 м (это около 14 м от воды)", - говорится в сообщении.

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После того как арочный пролет будут выдержан в таком положении на весу и специалисты еще раз проверят работу грузоподъемного оборудования, операция по подъему арки продолжится, добавили в пресс-службе.

В среду утром в Керченском проливе стартовала морская операция по транспортировке и установке второй арки моста. Накануне вечером конструкцию доставили к фарватерным опорам. В четверг строители приступили к подъему арки. "К завершению операции ее поднимут на проектную высоту в 35 ме от поверхности воды", - уточнили в инфоцентре. Расчетная скорость подъема арки составляет около 5 м в час.

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 5,5 тыс. тонн. Ранее в конце августа мостостроители установили железнодорожную арку транспортного перехода.

После установки на фарватерные опоры обе арки обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.

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