Строители подняли арку Крымского моста на 14 м от воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Строители подняли на 14 м от воды 5500-тонную автодорожную арку будущего моста между Крымом и материковой Россией. Об этом в четверг сообщает информационный центр "Крымский мост".
"Около 14:15 произошел расчетный "отрыв" арочного пролета от плавучих опор, удерживавших его минувшие сутки. На данный момент конструкция удерживается на весу только высокопрочными тросами, протянутыми к ней от 12 домкратов, установленных наверху фарватерных опор. Расстояние между низом арки и плавучими опорами сейчас составляет около 2 м (это около 14 м от воды)", - говорится в сообщении.
После того как арочный пролет будут выдержан в таком положении на весу и специалисты еще раз проверят работу грузоподъемного оборудования, операция по подъему арки продолжится, добавили в пресс-службе.
В среду утром в Керченском проливе стартовала морская операция по транспортировке и установке второй арки моста. Накануне вечером конструкцию доставили к фарватерным опорам. В четверг строители приступили к подъему арки. "К завершению операции ее поднимут на проектную высоту в 35 ме от поверхности воды", - уточнили в инфоцентре. Расчетная скорость подъема арки составляет около 5 м в час.
Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 5,5 тыс. тонн. Ранее в конце августа мостостроители установили железнодорожную арку транспортного перехода.
После установки на фарватерные опоры обе арки обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.