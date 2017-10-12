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"Умный" указатель от "Швабе" к чемпионату мира по футболу протестируют в Екатеринбурге

В стране
12 октября, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

С помощью информационного комплекса жители и гости города смогут получить данные о погоде, достопримечательностях, общественном транспорте, а также заказать такси и забронировать номер в отеле

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© Пресс-служба холдинга "Швабе"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Высокотехнологичный информационный комплекс для гостей и болельщиков Чемпионата мира по футболу-2018 будет установлен на городской набережной Екатеринбурга в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Швабе" ("Ростех"), который является разработчиком навигационного информационного комплекса.

"Холдинг "Швабе" готовит к установке высокотехнологичный комплекс пешеходной навигации, разработанный к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Информационная стела будет установлена на городской набережной Екатеринбурга, где ее сможет протестировать любой желающий. Монтаж информационной стелы запланирован на ноябрь", - сообщили в пресс-центре холдинга.

Информационный комплекс разработан на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ), комплекс может быть оснащен кнопкой экстренной связи с полицией, в этом его отличие от зарубежных прототипов. Кроме информации и навигационных подсказок, стела может быть оборудована разъемами для подзарядки электроники и мобильных телефонов, а также оснащена камерами аудио- и видеозаписи и может работать в системе "Безопасный город".

По словам разработчиков, тестирование информационного комплекса пройдет за семь месяцев до начала главного спортивного события года среди жителей Екатеринбурга как одного из городов-организаторов чемпионата и позволит оценить уровень его функциональности и прочности.

"Наши специалисты завершают доработку интерфейса и программного обеспечения стелы. <...> Переговоры по данному проекту также ведутся с представителями администраций Тулы и Салехарда. В будущем "умный" указатель появится и в других регионах России", - сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Об информационном комплексе

Информационный высокотехнологичный комплекс разработан в 2017 году на УОМЗ для развития федеральной программы "Безопасный город". В стеле размещается городская карта и важная информация на русском, английском языках. Комплекс предусматривает данные о погоде, достопримечательностях, общественном транспорте, возможность заказа такси и бронирования номера в гостинице.

Холдинг планирует, что в июне следующего года "умный" указатель "Швабе" облегчит городскую навигацию для иностранных гостей и станет источником актуальной информации о событиях в рамках Чемпионата мира по футболу в городах -организаторах чемпионата.

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