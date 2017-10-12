Мемориальную доску погибшему от рук бандитов полицейскому установили в его школе в КБР

СМИ: МЮ и "Реал" готовы предложить за футболиста "Тоттенхэма" Кейна £170 млнСпорт 12 октября, 19:50
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс займется реформами в студенческом баскетболеСпорт 12 октября, 19:38
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКОМеждународная панорама 12 октября, 19:27
Лидеры думских фракций понаблюдали за установкой арки Крымского мостаВ стране 12 октября, 19:27
СМИ: бывший тренер сборной России по футболу Капелло может возглавить команду ИталииСпорт 12 октября, 19:17
Футболист "Ростова" Юсупов пропустит полгода из-за травмы коленаСпорт 12 октября, 19:17
Генсек ООН глубоко сожалеет о выходе США из ЮНЕСКОМеждународная панорама 12 октября, 19:14
Был ли Плюшкин предпринимателем и другие загадки Всероссийского экономического диктантаЭкономика и бизнес 12 октября, 19:13
Россия выстроила передовую антидопинговую систему, но об этом мало кто знаетСпорт 12 октября, 19:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЛЬЧИК, 12 октября. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски в память о лейтенанте полиции Артуре Березгове, погибшем пять лет назад при задержании членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), прошла в четверг в селе Кахун в Кабардино-Балкарии (КБР) в школе, где учился полицейский. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе управления МВД по республике.
"12 октября в средней школе №2 селения Кахун Урванского района республики состоялось открытие мемориальной доски памяти оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР лейтенанта полиции Артура Березгова, погибшего ровно пять лет назад при задержании членов НВФ в городе Нальчике", - говорится в сообщении.
В церемонии принял участие министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин. "Тяжело терять боевых товарищей, которые добросовестно до конца выполнили свой служебный долг. Спасибо родителям, воспитавшим настоящего патриота своей республики. Именно благодаря таким людям, как Артур, мы живем в мирное время", - сказал Ромашкин, его цитирует пресс-служба.