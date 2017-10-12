Мемориальную доску погибшему от рук бандитов полицейскому установили в его школе в КБР

НАЛЬЧИК, 12 октября. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски в память о лейтенанте полиции Артуре Березгове, погибшем пять лет назад при задержании членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), прошла в четверг в селе Кахун в Кабардино-Балкарии (КБР) в школе, где учился полицейский. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе управления МВД по республике.

"12 октября в средней школе №2 селения Кахун Урванского района республики состоялось открытие мемориальной доски памяти оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР лейтенанта полиции Артура Березгова, погибшего ровно пять лет назад при задержании членов НВФ в городе Нальчике", - говорится в сообщении.

В церемонии принял участие министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин. "Тяжело терять боевых товарищей, которые добросовестно до конца выполнили свой служебный долг. Спасибо родителям, воспитавшим настоящего патриота своей республики. Именно благодаря таким людям, как Артур, мы живем в мирное время", - сказал Ромашкин, его цитирует пресс-служба.