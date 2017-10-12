Министр: промтуры могут дополнить туристическую программу на Кавминводах

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СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Развитие промышленного туризма и появление экскурсионных программ на предприятиях может дополнить программу пребывания туристов на курортах Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Такое мнение высказал ТАСС министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко, вошедший в созданный в начале октября федеральный совет по развитию промышленного туризма.
"Вряд ли промышленный туризм будет конкурировать с развитым в регионе КМВ бальнеологическим. Скорее, это будет вариация дополнительной программы: человек, приехав на курорт отдохнуть и поправить здоровье, получит возможность дополнительно разнообразить свой досуг экскурсией на производственное предприятие", - сказал он.
По мнению Хоценко, развитие этой сферы туризма будет полезно не только для гостей региона, но и для местных жителей, в частности, для школьников и студентов. Для подростков такие экскурсии могут быть частью профориентационной работы, считает он.
"В этом году Ставропольский край подключился к всероссийской акции "Неделя без турникетов", в рамках которой студенты средних специальных и высших учебных заведений посетили ряд промышленных предприятий края. Кроме того, действует музей на базе первой в России промышленной ГЭС "Белый уголь" в Ессентуках, филиал "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго" регулярно проводит там экскурсии", - отметил министр.
Он добавил, что до сих пор в стране были лишь отдельные попытки развивать промышленный туризм, единой же отрасли не было. "Промышленный туризм в России не развивался как единая отрасль: это разрозненные практики в отдельных регионах и на отдельных предприятиях. При этом проблемы у такого туризма общие: сложности с допуском на предприятия, нехватка законодательной базы, зачастую непонимание аудитории и средств продвижения промышленного туризма", - сказал Хоценко.
Как сообщалось ранее, в федеральный совет по развитию промышленного туризма в России вошли представители туристического бизнеса, промышленных предприятий, властных структур. В ближайшее время совет займется проблемами логистики и доступа на предприятия страны, организационными вопросами.