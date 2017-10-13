В Пятигорске откроется научно-практическая конференция "Гражданин. Выборы. Власть"

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ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Совершенствование избирательного законодательства и избирательного процесса обсудят участники Международной научно-практической конференции "Гражданин. Выборы. Власть", открывающейся в пятницу в Пятигорском государственном университете. Как сообщили ТАСС в оргкомитете, в работе форума примут участие ведущие российские и зарубежные ученые-конституционалисты, представители избирательных комиссий различных уровней, органов власти, научного сообщества.
"Конференция традиционно является дискуссионной площадкой ведущих российских и зарубежных ученых-конституционалистов, а также представителей избирательных комиссий различных уровней. Обсуждаются вопросы совершенствования избирательного законодательства, подготовки кадров для обеспечения проведения демократических выборов, повышения доверия к избирательному процессу", - сообщили организаторы.
В рамках конференции состоится пленарное заседание, кроме того, для участников предусмотрены мастер-классы и круглый стол. По ее итогам издается сборник материалов, который будет размещен в библиографической базе данных научных публикаций российских ученых РИНЦ.
Конференция организована правительством и избирательной комиссией Ставропольского края, совместно с Пятигорским государственным университетом. Она продлится до 15 октября.