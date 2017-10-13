Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Пятигорске откроется научно-практическая конференция "Гражданин. Выборы. Власть"

В стране
13 октября, 1:43 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 13, октября. /ТАСС

В работе форума примут участие российские и зарубежные ученые-конституционалисты, представители избирательных комиссий различных уровней, органов власти, научного сообщества, сообщили в оргкомитете

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Совершенствование избирательного законодательства и избирательного процесса обсудят участники Международной научно-практической конференции "Гражданин. Выборы. Власть", открывающейся в пятницу в Пятигорском государственном университете. Как сообщили ТАСС в оргкомитете, в работе форума примут участие ведущие российские и зарубежные ученые-конституционалисты, представители избирательных комиссий различных уровней, органов власти, научного сообщества.

"Конференция традиционно является дискуссионной площадкой ведущих российских и зарубежных ученых-конституционалистов, а также представителей избирательных комиссий различных уровней. Обсуждаются вопросы совершенствования избирательного законодательства, подготовки кадров для обеспечения проведения демократических выборов, повышения доверия к избирательному процессу", - сообщили организаторы.

В рамках конференции состоится пленарное заседание, кроме того, для участников предусмотрены мастер-классы и круглый стол. По ее итогам издается сборник материалов, который будет размещен в библиографической базе данных научных публикаций российских ученых РИНЦ.

Конференция организована правительством и избирательной комиссией Ставропольского края, совместно с Пятигорским государственным университетом. Она продлится до 15 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
2
МО РФ: США наращивают ПРО, чтобы применять ядерное оружие с минимальными издержками
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США
5
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
6
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
7
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама