Горные аулы Северного Кавказа могут войти в Ассоциацию самых красивых деревень России

ГРОЗНЫЙ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии заинтересованы в подаче заявки на включение горных аулов республик в Ассоциацию самых красивых деревень России. Об этом представители регионов сообщили ТАСС в кулуарах V Международного политологического форума "Российский Кавказ" в Грозном.

"Я думаю, что это интересный проект, заслуживающий внимания, тем более он очень перспективен и нацелен не только на то, чтобы выделить какую-то деревню и показать, как она хороша, а привлечь туда туристов и улучшить социально-экономическое положение. Я думаю, в Дагестане найдутся красивые места, и мы с удовольствием примем участие", - сказала министр по национальной политике Дагестана Татьяна Гамалей. Поддержали идею коллеги подать заявку на участие в конкурсе по отбору деревень и главы ведомств Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Ассоциация самых красивых деревень России создана три года назад. Ее членами являются пять деревень, в течение 20 лет планируется набрать по стране не более 150 участников. По словам президента ассоциации, главными критериями отбора являются архитектурная идентичность, наличие пейзажей, самобытность и местная гастрономия.

"Мы надеемся, что сможем провести серию экспедиций по регионам Северного Кавказа с целью отобрать кандидатов, которые впоследствии могут стать участниками. Со стороны региональных властей нам нужна информационная и организационная поддержка, также ждем местных бизнесменов, готовых инвестировать в развитие деревень. Ведь это новые рабочие места, приток туристов и объединяющая мечта попасть в список самых красивых деревень мира", - сообщил ТАСС президент Ассоциации самых красивых деревень России Александр Мерзлов.

Ассоциация самых красивых деревень объединяет сельские населенные пункты, обладающие исключительным культурным и природным наследием. В задачи Ассоциации входит продвижение, обучение наилучшим практикам использования этого наследия для привлечения туристов, новых жителей, инвесторов и содействия их экономическому развитию. Первым в Ассоциацию самых красивых деревень России было принято в 2015 году село Вятское (Ярославская область).

В Грозном 10-11 октября проходит политологический форум "Российский Кавказ". На встрече эксперты обсуждали, в частности, вопросы этноконфессиональных отношений и социально-политических реформ, а также миграционные процессы. В числе почетных гостей форума - руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.