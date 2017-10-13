Неверов: успехи Крымского моста говорят о возможности России соединить Сахалин и материк

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Успешный ход строительства Крымского моста показывает способность России реализовывать стройки подобной сложности и позволяет считать возможным говорить о сооружении объекта, который соединит остров Сахалин и материковую часть РФ.

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Такое мнение высказал в пятницу руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, выступая перед журналистами в Госдуме вместе с лидерами парламентской оппозиции Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия"), Геннадием Зюгановым (КПРФ) и Владимиром Жириновским (ЛДПР).

"Это грандиозная стройка, и нам очень приятно, что это мы смогли сделать. Сегодня Россия - чемпион, единственная страна, которая готова обеспечить строительство таких очень сложных с точки зрения конструкций сооружений", - сказал Жириновский, с которым впоследствии согласился руководитель думских единороссов.

"Как сказал Владимир Вольфович [Жириновский], мы впереди. Мы можем строить не только такие объекты, но впереди еще и замечательный объект, который соединит Сахалин с [материковой] Россией", - высказал мнение Неверов.

Неверов добавил, что строительство Крымского моста говорит "не просто о юридическом, но и о физическом соединении России и Крыма".

"Работают не просто люди со всей страны, но и десятки городов. Те металлоконструкции, которые там используются, отливаются и производятся в Череповце; металлотрубы производятся на Волгоградском заводе. Детали, которые туда привозятся, идут со всей страны", - отметил лидер думских единороссов.

В четверг руководители четырех фракций Госдумы посетили стройплощадку Крымского моста, где проходит операция по установке автодорожной арки.

Крымский мост

Крымский мост станет самым длинным в России. Его протяженность - 19 километров. Строительство ведется в круглосуточном режиме на всех восьми участках. На середину октября текущего года готово более 400 опор из 595. Собрано свыше 105 тыс. тонн металлоконструкций пролетных строений из более 260 тыс. тонн проектных.

На объекте с учетом вахтового метода работает более 10 тыс. строителей и свыше 1,5 тыс. инженерно-технических работников. Строительство ведут более 30 мостоотрядов, основная кооперация стройки - почти 220 предприятий со всей России. Еще несколько тысяч предприятий среднего и малого бизнеса вовлечены в обеспечение строительства опосредованно.

Морская операция по установке судоходных арочных пролетов - ключевой этап строительства моста. Железнодорожная арка была поднята на опоры в августе 2017 года.

Движение по автомобильной части Крымского моста будет запущено в 2018 году, по железнодорожной - в 2019 году.

Планы по строительству моста на Сахалин

Сахалин отделен от материковой части РФ Амурским лиманом (на севере) и Татарским проливом (в центральной и южной части). Самая узкая часть, минимальная ширина которого 7,5 км, расположенная между ними, называется проливом Невельского.

В настоящее время возможна связь с Сахалином только по воздуху или морем, причем зимой для транспортировки грузов по воде требуется ледокольная проводка. Основной паромной переправой является линия Ванино (Хабаровский край) - Холмск.

Предложения строительства постоянного транспортного перехода на Сахалин появились после вхождения острова в состав Российской империи в 1875 году. В 1945 году по итогам Второй мировой войны СССР вернул контроль над всем Сахалином.

В 1949 году председатель Совета министров СССР, глава ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин принял решение о строительстве железнодорожного тоннеля на остров. После смерти Сталина 5 марта 1953 года строительство было остановлено из-за массовой амнистии: почти все рабочие, бывшие заключенные, воспользовались правом уехать домой, с тех пор стройка не возобновлялась.

В 2001 году правительство РФ утвердило Федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)". В исходной редакции она предусматривала строительство "железнодорожной линии, соединяющей остров Сахалин с материком (507 км), для освоения грузопотока в размере 5-7 млн тонн в год с возможным ростом в перспективе до 20 млн тонн". В 2006 году эта линия была исключена из программы принятыми поправками.

В 2008 году переход на Сахалин был включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года, утвержденную распоряжением правительства от 17 июня 2008 года.

Приоритетным считается проект железнодорожного моста через пролив Невельского, однако рассматриваются проекты тоннеля или дамбы. Всего длина железнодорожной связи должна составить 580 км: она начнется от станции Селихино близ Комсомольска-на-Амуре до поселка Ныш на северо-востоке Сахалина.

В феврале 2017 года в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что при условии строительства моста через пролив Невельского возможно начало обсуждения строительства тоннеля между Сахалином и японским островом Хоккайдо.

Он может обеспечить в будущем железнодорожную связь с Японией.