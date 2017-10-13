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Ученые обсудят проблемы экологии и здоровья коренных народов Севера на семинаре в ЯНАО

В стране
13 октября, 11:11 UTC+3

В частности, будут подняты проблемы питания, адаптации к условиям Арктики, проблемы оленеводства и традиционного рыболовства

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ТАСС, 13 октября. Ученые и медики обсудят проблемы экологии и здоровья коренных малочисленных народов Севера (КМНС) на семинаре, который пройдет с 13 по 15 ноября в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"На семинаре "Арктическая медицина, биология, экология", который состоится в Надыме, будут подняты проблемы питания в арктическом регионе, здоровье и медико-социальные проблемы КМНС, адаптация к условиям Арктики, проблемы оленеводства и традиционного рыболовства, природно-климатические и антропогенные воздействия на экосистемы в Арктике, здоровье сотрудников нефтегазового комплекса, экологические проблемы и пути их решения в условиях промышленного освоения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что семинар соберет ученых, медиков, представителей КМНС, нефтегазового комплекса, бизнеса и органов власти. "На площадке будут обсуждаться медицинские, природно-климатические, социальные и экологические факторы, влияющие на здоровье человека в Арктике. Ученые представят самую свежую и актуальную информацию, проинформируют о последних результатах научных исследований", - пояснили там.

По словам заместителя директора Научного центра изучения Арктики, доктора медицинских наук Андрея Лобанова, семинар позволит обобщить опыт и повысить эффективность использования научной информации. "Также состоится выставка, посвященная экспедиционным исследованиям в арктическом регионе, мастер-классы и экскурсия по лабораториям надымского подразделения центра, знакомство с бытом и народной медициной коренных народов Севера", - подчеркнули в пресс-службе.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических исследований, медицинских исследований и эколого-биологических исследований.
Ранее директор департамента науки и инноваций ЯНАО Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.-

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