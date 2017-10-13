В Керченском проливе сняли запрет на судоходство, введенный на время установки арки моста

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Врио капитана морского порта Керчь в пятницу снял запрет на судоходство в Керченском проливе, введенный на время проведения морской операции по установке арки Крымского моста, следует из распоряжения врио капитана.
Ограничения на движение судов в Керченском проливе вступили в силу с 06:00 мск 11 октября и должны были действовать до 06:00 мск 14 октября.
"В связи с досрочным завершением части операции… отменить действие распоряжения врио капитана морского порта Керчь "О запрещении плавания в запретном районе в районе строительства транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте "Администрации морских портов Черного моря".
Сложнейшая морская операция по установке автодорожной арки моста на фарватерные опоры началась около 06:30 мск 11 октября. Накануне вечером мостостроители выполнили подъем арки на проектную высоту - 35 метров от уровня моря. Поэтапный процесс подъема арки занял около пяти часов. Таким образом на фарватерных опорах установлены уже обе арки моста (железнодорожную закрепили на фарватере в конце августа 2017 года).
Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 5,5 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.
Крымский мост протяженностью 19 км возводится в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.