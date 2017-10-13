Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Долги за газ потребителей в КЧР с начала года сократились на 12,5% - до 2,1 млрд руб.

В стране
13 октября, 13:00 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 13, октября. /ТАСС

Свыше 65% задолженности приходится на физических лиц

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Задолженность потребителей Карачаево-Черкесии (КЧР) за газ с начала 2017 года сократилась на 300 млн рублей, что составляет 12,5%, и теперь находится на отметке 2,1 млрд рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ООО "Газпром Межрегионгаз Черкесск".

"Общая задолженность Карачаево-Черкесии за поставленный газ, несмотря на один из лучших показателей собираемости платежей в СКФО, на 1 сентября 2017 года составила 2,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что на физлиц в республике приходится 65% задолженности.

В свою очередь в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Черкесск" отметили, что уровень платежей за газ и исполнение властями КЧР обязательств по подготовке потребителей к приему газа - строительству внутрипоселковых разводящих сетей - это ключевые критерии при определении объема средств, которые выделяются на реализацию программы газификации регионов ПАО "Газпром". "Объем финансирования на 2018 год для республики пока не утвержден, в 2017 году "Газпром" выделил на газификацию КЧР 100 млн рублей", - отметили в пресс-службе газораспределительной организации.

На совещании в Кабардино-Балкарии 12 сентября председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков заявил, что компания намерена свернуть программы газификации и социальные проекты в некоторых регионах, имеющих долги за газ. Он отметил, что долг регионов России перед компанией, составляющий 179 млрд рублей, - это треть средств, необходимых для реализации проекта "Северный поток". По его словам, за последние годы "Газпром" инвестировал в газификацию регионов 300 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
2
Путин прибыл в Воронеж, где проведет совещание по развитию АПК
3
Суд в Дюссельдорфе снял все ограничения на мощности газопровода Opal
4
Морская операция по установке второй арки Крымского моста завершена
5
Атамбаев назвал "беспределом" скопление людей и машин на пограничных с Казахстаном КПП
6
Белый дом огласил ключевые положения новой стратегии Трампа по Ирану
7
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама