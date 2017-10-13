Долги за газ потребителей в КЧР с начала года сократились на 12,5% - до 2,1 млрд руб.

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ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Задолженность потребителей Карачаево-Черкесии (КЧР) за газ с начала 2017 года сократилась на 300 млн рублей, что составляет 12,5%, и теперь находится на отметке 2,1 млрд рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ООО "Газпром Межрегионгаз Черкесск".
"Общая задолженность Карачаево-Черкесии за поставленный газ, несмотря на один из лучших показателей собираемости платежей в СКФО, на 1 сентября 2017 года составила 2,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что на физлиц в республике приходится 65% задолженности.
В свою очередь в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Черкесск" отметили, что уровень платежей за газ и исполнение властями КЧР обязательств по подготовке потребителей к приему газа - строительству внутрипоселковых разводящих сетей - это ключевые критерии при определении объема средств, которые выделяются на реализацию программы газификации регионов ПАО "Газпром". "Объем финансирования на 2018 год для республики пока не утвержден, в 2017 году "Газпром" выделил на газификацию КЧР 100 млн рублей", - отметили в пресс-службе газораспределительной организации.
На совещании в Кабардино-Балкарии 12 сентября председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков заявил, что компания намерена свернуть программы газификации и социальные проекты в некоторых регионах, имеющих долги за газ. Он отметил, что долг регионов России перед компанией, составляющий 179 млрд рублей, - это треть средств, необходимых для реализации проекта "Северный поток". По его словам, за последние годы "Газпром" инвестировал в газификацию регионов 300 млрд рублей.