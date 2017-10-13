Вторая неделя октября завершится дождями и потеплением в большинстве регионов России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Умеренно теплая и дождливая погода установится в большинстве регионов России в конце второй недели октября. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в Белгородской области ожидаются грозы, в Калининградской - шквалистый ветер, в нескольких регионах Приволжского федерального округа - ночные заморозки.

В Центральной России - порывистый ветер и дожди

Метеорологи прогнозируют, что 13 октября в большинстве регионов Центрального федерального округа солнца и тепла ждать не стоит. В Белгородской области возможна гроза, юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с. В Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областях порывы ветра возможны до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью - плюс 3-8 градусов, днем воздух прогреется до 8-13, на юге Воронежской области - до плюс 18 градусов.

В Тамбовской и Липецкой областях также будет тепло и дождливо, по утрам - туман, по вечерам прогнозируют похолодание. В этих регионах - облачно с прояснениями, ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 м/с, местами порывы до 15-16 м/с. В Тульской и Орловской областях синоптики обещают небольшие дожди, усиление ветра до 14 м/с, температура днем - до 8-13 градусов со знаком плюс, ночью похолодает - на 3-4 градуса.

О сложных погодных условиях предупредили в управлении МЧС по Курской области. "На фоне дождей 13-14 октября местами опустится туман", - отметили в пятницу в пресс-службе ведомства. В виду возможных опасностей на дорогах региона спасатели рекомендовали отказаться от поездок на автотранспорте.

В Петербурге - семь солнечных часов за полмесяца

На территории Северо-Западного федерального округа, по данным метеорологических служб, ожидается облачная погода, небольшие, умеренные дожди. В ночные и утренние часы на территории Республики Коми, Вологодской, Мурманской областях возможен туман.

В Калининградской области порывы ветра - 15-20 м/с, местами на побережье - 23 м/с. Сейчас в регионе ликвидируют последствия паводка из-за затяжных дождей, от которого пострадал ряд пригородных поселков в Зеленоградском городском округе.

По данным МЧС, самая сложная ситуация наблюдается в районах поселков Грачевка, Малиновка, Заостровье, где от подтопления пострадали 14 участков на территориях некоммерческих садоводческих товариществ. Необходимость в эвакуации населения отсутствует, отметили в ведомстве. В работах по ликвидации последствий ЧС задействованы более 100 человек и до 30 единиц техники.

В Калининградском гидрометцентре сообщили, что дожди в регионе будут продолжаться до конца недели. В некоторых районах, на побережье, за первые десять дней октября выпало свыше 150 мм осадков, что почти вдвое превышает месячную норму.

В Санкт-Петербурге синоптики зарегистрировали экстремальный даже для привыкшего к дождям города "дефицит солнечного сияния".

"За 12 дней октября мы наблюдаем удручающую картину: солнце светило суммарно всего семь часов с начала месяца, это всего 11% от месячной нормы для октября в Петербурге", - рассказала ТАСС руководитель группы долгосрочных прогнозов Петербургского гидрометцентра Наталия Мироничева. Месячная норма осадков "выполнена" на 83% и кардинальных изменений в погоде на ближайшие недели специалисты не прогнозируют, 13 октября в городе - 8 градусов тепла и дождь.

Ночные заморозки в пяти регионах Приволжья

Кратковременные дожди и южный ветер прогнозируют синоптики 13-14 октября на подавляющей территории Приволжского федерального округа. Преобладающая температура воздуха ночью от 0 до плюс 5 градусов. В Кировской и Оренбургской областях, Республике Башкортостан и Пермском крае возможны ночные заморозки до минус 6 градусов, но днем воздух прогреется до плюс 8-13, а в Оренбургской и Саратовской областях - до 15-17 градусов.

В Татарстане установилась стабильная погода, температура воздуха днем - 9-14 градусов, в отдельных районах ночью и утром ожидаются туман, местами порывы ветра достигнут 12 м/с, сообщает управление МЧС по региону.

В Республике Марий Эл ситуация схожая: местами прогнозируется небольшой дождь, юго-восточный ветер до 11 м/ с. По данным Гидрометцентра, ночных заморозков не ожидается, столбик термометра остановится на отметке плюс 2 градуса, а днем поднимется до плюс 12 градусов.

Солнечная погода продержится в Ульяновской области 13 октября, максимальная дневная температура достигнет 11 градусов тепла. Но 13 октября начнутся дожди, фронт охватит практически всю территорию региона.

По данным Оренбургского гидрометцентра, на территории области в пятницу солнечно и без осадков, днем будет до плюс 14-16 градусов. Региональное управление МЧС объявило, что с 13 по 19 октября в восточных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На Урал вернулась осень

В Свердловской области и городе Екатеринбурге, по данным регионального управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 13 октября сохранится переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью - от минус 1 градуса до плюс 4, заморозки ожидаются в горах и низинах - до минус 6 градусов.

Снегопадов на большей части Уральского федерального округа метеорологи не прогнозируют, и отмечают, что днем воздух прогреется в среднем до плюс 6-11 градусов, ночная температура - от 0 до минус 3-4 градусов.

По данным Ханты-Мансийского центра гидрометеорологии, местами в регионе ожидаются умеренные дожди. Температура ночью - от плюс 3 до минус 2 градусов, при прояснениях - до минус 7, днем прогнозируется 7-12 градусов тепла, по северным районам - не ниже плюс 2.

В Крыму дожди и прохладное море

В ближайшие сутки в Крыму, по данным дежурного синоптика Крымского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, пройдут дожди. Температура воздуха ночью - плюс 9-11, днем - до 19 градусов тепла. Температура морской воды у берегов Крымского полуострова: в Азовском море - около плюс 14, в Черном море, в районе Севастополя, - до плюс 16-18, в Евпатории - плюс 17.

В выходные дни на полуострове пройдут дожди, ожидается снижение температуры воздуха на три-пять градусов и усиление северо-западного ветра до 18 м/ с.

Небольшое усиление ветра синоптики прогнозируют и в Симферополе - до 15 м/с, но в остальном погода не преподнесет сюрпризов. Температура воздуха днем - до 19 градусов тепла, ночью столбик термометра покажет 9-11 градусов со знаком плюс.

Теплее всего 13 и 14 октября будет в Керчи, где днем при переменной облачности температура воздуха достигнет 20 градусов, но при этом порывы ветра до 14 м/с поднимут волны на высоту 70-120 сантиметров. В Севастополе скорость ветра будет ниже - около 6-11 м/с, существенных волнений на море не ожидается, сохранится переменная облачность, вечером ожидается дождь.

В Северо-Кавказский округ возвращается тепло

Резкие изменения погоды продолжаются в Кабардино-Балкарии (КБР), где зябкая осенняя облачность сменяется ярким, теплым, солнечным днем. 13 октября, по данным Гидрометцентра республики, ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью и утром - местами туман.

Температура воздуха ночью - плюс 5-10 градусов, днем - до 14-19 тепла. В горах столбик термометра может опуститься до минус 1 градуса, днем вновь выглянет солнце, и воздух прогреется до плюс 14.

В столице республики Нальчике ожидается облачная погода с прояснением, но дождя не будет, температура воздуха ночью - до 9 градусов тепла, днем - до 18 со знаком плюс. В предстоящие выходные в республике также ожидается преимущественно комфортная погода, синоптики ожидают от плюс 14 до 19 градусов.

В приморских районах Дагестана в пятницу сохранится переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью - 9-14 тепла, днем - 16-21 тепла. В низменных районах - без осадков, ночью местами туман, ветер западный, северо- западный скоростью 7-12 м/с, температура ночью - до 7-12 тепла, днем - около 18-23 со знаком плюс. В Махачкале ночью - переменная облачность, небольшой дождь, воздух погреется до 17-19 градусов.

По данным Ставропольского гидрометцентра 13-14 октября в восточной части, в центральных и северо-западных районах местами сохранится чрезвычайная пожароопасность. Без осадков, температура ночью опустится до плюс трех градусов, днем поднимется до плюс 21 градуса Цельсия.

Дальневосточные метели и ночной мороз

В Амурской области синоптики обещают облачность с прояснениями, но температура воздуха днем не превысит плюс 7 градусов, ночью столбик термометра опустится до 1-4 градусов ниже нуля.

В Камчатском крае западный и юго- западный ветер до 3-4 м/с принесет незначительное потепление. Если утром были заморозки до минус 1 градуса, то в дневные и вечерние часы температура повысится до 6-8 градусов, при этом небольшая облачность появится на два-три часа во второй половине дня.

В отношении Магаданской области прогноз метеорологов менее оптимистичен, на большей территории региона ночью ожидаются морозы до минус 13-18 градусов.

На континентальной части, по предупреждению регионального управления МЧС, скорость ветра усилится до 12 м/с, на востоке, на перевалах, - до 17 м/с, возможна метель. На Охотском побережье обстановка 13 и 14 октября более спокойная, ночная температура составит минус 5-10 градусов, шквалистый ветер и осадки не прогнозируются.

В Хабаровском крае, по данным регионального управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, ночью без осадков, 14 октября, во второй половине дня, - небольшой дождь, температура ночью - около минус 2 градусов, днем - не выше 8-10 тепла. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, опасных метеорологических явлений в ближайшие сутки не ожидается.