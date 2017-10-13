Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Строители завершили уникальную для российского мостостроения морскую технологическую операцию по установке арок транспортного перехода через Керченский пролив между Крымским полуостровом и материковой Россией. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".

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Первый этап операции проходил в Керченском проливе в конце августа: тогда строители успешно поставили на фарватерные опоры 6000-тонную железнодорожную арку моста. Спустя полтора месяца специалисты за 54 часа выполнили транспортировку и установку автодорожной арки весом 5500 тонн.

"Проведенные нашей командой морские операции - это по сути пик всей стройки, ключевые и самые сложные технологические операции не только в 2017 году, но и во всем проекте", - привели в инфоцентре слова замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина.

После установки на фарватерные опоры обе арки обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.

"Морская операция стала технологической доминантой нашего проекта, и ее завершение позволяет нам перераспределить ресурсы на другие участки и производить уже те работы, которые идут вслед за устройством опор и установкой пролетных строений", - сказал журналистам начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора (учреждение - заказчик проекта) Роман Новиков.

Собрана на суше для моря

Автодорожная арка наряду с железнодорожной считается самым габаритным элементом моста из Крыма на Кубань. Ее длина - как два футбольных поля, или 227 метров, а высота от нижней части до самой высокой верхней точки - 45 метров.

"Арка создана для моря, для пропуска судов под мостом, но собрана на суше. На керченском берегу под открытым небом были развернуты большие сборочные стенды. Сюда с российских заводов привезли почти 200 крупных элементов, из которых арку собрали как конструктор. Эта работа началась в августе 2016 года и была выполнена, как и планировалось, за 12 месяцев", - рассказали в инфоцентре.

Чтобы собрать арку, строители выполнили более 3,5 км стыковых швов и закрутили свыше 175 тыс. высокопрочных болтов общим весом 110 тонн.

Уникальная операция

Операция по установке столь габаритных конструкций как арки Крымского моста в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения.

"Опыта, аналогичного по масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и российских мостовиков еще не было, - отметили в инфоцентре. - В то же время будущая морская операция - результат накопленной практики и передовых технологий как отечественного, так и мирового мостостроения".

Морская операция по транспортировке автодорожной арки Крымского моста началась в среду утром. Уже к вечеру моряки доставили конструкцию к фарватеру для установки ее на опоры моста - она преодолела по морю в общей сложности 5 км.

Непосредственно подъем арки на опоры начался в четверг утром - в этой операции было задействовано до 30 человек в одну смену (инженеры, стропальщики, сварщики, геодезисты, специалисты контроля качества).

Для начала специалисты подняли арку лишь на 1 - 1,5 метра, чтобы подъемные механизмы смогли ощутить всю нагрузку от этой многотонной конструкции. "В течение часа арка выдерживалась на весу, затем происходил дальнейший подъем арочного пролета со средней скоростью 5 метров в час", - рассказали в инфоцентре.

На пролетной высоте арка оказалась в четверг вечером, после этого специалисты успешно закрепили конструкцию на фарватере. "Мы учли опыт первой морской операции - по установке железнодорожной арки, и сплав автодорожной арки провели гораздо быстрее: вместо отведенных 72 часов уложились в 54 часа. То ест чуть более 2 суток", - отметил Рыженькин.

Судоходство возобновлено

На время операции по установке арки в Керчь-Еникальском канале ограничивали судоходство. Ограничения вступили в силу с 06:00 мск 11 октября и должны были действовать до 06:00 мск 14 октября, но в связи с успешным окончанием операции их сняли существенно раньше - с 12:00 мск пятницы.

"Арка в настоящее время надежно закреплена. Работы производятся на безопасной для судоходства высоте и в безопасной зоне, непопадающей в судоходный габарит, поэтому мы открываем Керчь-Еникальский канал", - сказал начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков.

Окончательный монтаж на фарватерных опорах займет еще около месяца. За это время строители смонтируют концевые элементы габаритной конструкции и поставят на специальные элементы - опорные части, добавили в инфоцентре.

"Строительно-монтажные работы во время этого этапа (операции) будут вестись с рабочих площадок, организованных на фарватерных опорах, и не будут влиять на судоходство в Керчь-Еникальском канале", - рассказали в инфоцентре.

Гармония и сила двух арок

Сейчас на фарватерном участке Крымского моста стоят две арки. Эксперты говорят, что они совершенно не похожи друг на друга.

"Если сравнивать между собой арочное автодорожное пролетное строение и железнодорожное, то невооруженным глазом станут заметны отличия между ними. Это наличие жесткой фермы для пропуска тяжелых поездов с одной стороны, и наличие гибких подвесок для поддержания проезжей части с автомобилями с другой стороны", - рассказал журналистам главный инженер проектов ЗАО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург" Сергей Лютый.

Эксперты также отмечают прочность арочных конструкций моста, который построен в регионе с высокой сейсмичностью и частными штормами.

"Сейсмичность участка строительства достигает 8-9 баллов. Но даже при землетрясении с [автодорожной] аркой не произойдет ничего плохого потому, что конструкции запроектированы с хорошими запасами. От сброса пролетного строения в воду при землетрясении будут защищать два мощных сдвиговых упора", - добавил Лютый.

Как БАМ и Транссиб

За операцией по подъему автодорожной арки моста, кроме журналистов и местных жителей, наблюдали лидеры думских фракций - Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Сергей Неверов. И они остались впечатлены увиденным.

"Это как Транссиб, в XIX веке царь строил. В XX веке мы БАМ построили, а в XXI веке построили Крымский мост. И он станет памятником. Главное, все будут чувствовать, что он нужен всем. Миллионы туристов будут ехать, день и ночь, круглый год по этому мосту", - сказал Жириновский журналистам.

По его мнению, здесь, на стройке века, где задействованы десятки тысяч рабочих, "рождается новая промышленность, новая индустрия, новые инженеры". "Это раз в сто лет бывает", - отметил Жириновский.

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в пятницу заявил журналистам по итогам поездки, что строительство Крымского моста говорит "не просто о юридическом, но и о физическом соединении России и Крыма".

"Работают не просто люди со всей страны, но и десятки городов. Те металлоконструкции, которые там используются, отливаются и производятся в Череповце; металлические трубы производятся на Волгоградском заводе. Детали, которые туда привозятся, идут со всей страны", - отметил лидер думских единороссов.

Гордость за мост и за строителей

Строители, участвовавшие в операции по подъему арки, признались, что в процессе работы "было сложно все", но по итогам они испытали чувство гордости за свою работу.

"Каждый мост делается на века, и всегда за него есть чувство гордости, по любому мосту", - сказал журналистам начальник одного из участков строительства Крымского моста Сергей Козлов.

Старший прораб на строительстве Сергей Чепурнов добавил, что испытывает также "чувство удовлетворения и радости" и благодарит строителей.

"Сегодня я им сказал, спасибо большое за работу, своей команде. Команда трудилась, команда старалась, она отнеслась к этому на все сто процентов, приложили все усилия. Есть чувство гордости, что я участвую в этом проекте колоссальном, грандиозном проекте", - сказал он.

Стройка века

Крымский мост станет самым длинным в России. Его протяженность - 19 километров. Строительство ведется в круглосуточном режиме на всех восьми участках. На середину октября текущего года готово более 400 опор из 595. Собрано свыше 105 тыс. тонн металлоконструкций пролетных строений из более 260 тыс. тонн проектных.

На объекте с учетом вахтового метода работает более 10 тыс. строителей и свыше 1,5 тыс. инженерно-технических работников. Строительство ведут более 30 мостоотрядов, основная кооперация стройки - почти 220 предприятий со всей России. Еще несколько тысяч предприятий среднего и малого бизнеса вовлечены в обеспечение строительства опосредованно.

Морская операция по установке судоходных арочных пролетов - ключевой этап строительства моста. Железнодорожная арка была поднята на опоры в августе 2017 года. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.

Движение по автомобильной части Крымского моста будет запущено в 2018 году, по железнодорожной - в 2019 году.