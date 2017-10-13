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Тверские власти выделили дополнительные средства для восстановления речного вокзала

В стране
13 октября, 14:21 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 13, октября. /ТАСС

Из резервного фонда регионального правительства на проведение противоаварийных работ направят более 5,5 млн рублей, общая сумма выделенных средств составит 7,8 млн рублей

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ТВЕРЬ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Тверской области выделили дополнительно 5,5 млн рублей на проведение противоаварийных работ в здании речного вокзала, которое обрушилось в Твери в ночь на 8 августа. Как сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства, общая сумма в настоящее время составляет 7,8 млн рублей.

"На продолжение противоаварийных работ из резервного фонда правительства Тверской области направят более 5,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что власти выделили из резервного фонда 2,3 млн рублей.

В настоящее время на месте обрушения уже разобраны завалы, а также демонтированы аварийные конструкции здания. На данный момент специалисты ведут подготовку к монтажу временной кровли и специального декоративного баннера, который закроет аварийную постройку до начала реставрационных работ.

Как сообщалось, в ночь на 8 августа в Твери в здании речного вокзала обрушились часть стены, перекрытие второго этажа и часть террасы. Здание является памятником архитектуры регионального значения, оно построено в стиле сталинского неоклассицизма на месте впадения реки Тверцы в Волгу. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам представителей регионального правительства, здание обрушилось из-за большого износа материалов, которые использовались при его строительстве. Губернатор Тверской области Игорь Руденя через несколько дней после обрушения сообщил, что здание будет восстановлено с использованием современных материалов.

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