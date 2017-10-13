Тверские власти выделили дополнительные средства для восстановления речного вокзала

Как российский "Ворчун" Эрдогана с НАТО поссорилМеждународная панорама 13 октября, 15:35
"Матч ТВ" ведет переговоры о трансляции жеребьевки ЧМ-2018Спорт 13 октября, 15:25
Генпродюсер Первого канала: переговоры с ФИФА о правах на показ ЧМ-2018 не продвинулисьСпорт 13 октября, 15:23
Тарпищев: Шарапова не будет фаворитом "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 13 октября, 15:11
Дождливая погода сохранится в Москве на выходныхОбщество 13 октября, 15:05
Исполком FIDE потребовал от Илюмжинова больше не участвовать в выборах главы организацииСпорт 13 октября, 15:02
Первые тестовые матчи на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде пройдут веснойСпорт 13 октября, 14:58
CMA CGM открывает внутренний терминал в ЛиванеТранспорт 13 октября, 14:55
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речиПолитика 13 октября, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТВЕРЬ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Тверской области выделили дополнительно 5,5 млн рублей на проведение противоаварийных работ в здании речного вокзала, которое обрушилось в Твери в ночь на 8 августа. Как сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства, общая сумма в настоящее время составляет 7,8 млн рублей.
"На продолжение противоаварийных работ из резервного фонда правительства Тверской области направят более 5,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что власти выделили из резервного фонда 2,3 млн рублей.
В настоящее время на месте обрушения уже разобраны завалы, а также демонтированы аварийные конструкции здания. На данный момент специалисты ведут подготовку к монтажу временной кровли и специального декоративного баннера, который закроет аварийную постройку до начала реставрационных работ.
Как сообщалось, в ночь на 8 августа в Твери в здании речного вокзала обрушились часть стены, перекрытие второго этажа и часть террасы. Здание является памятником архитектуры регионального значения, оно построено в стиле сталинского неоклассицизма на месте впадения реки Тверцы в Волгу. В результате инцидента никто не пострадал.
По словам представителей регионального правительства, здание обрушилось из-за большого износа материалов, которые использовались при его строительстве. Губернатор Тверской области Игорь Руденя через несколько дней после обрушения сообщил, что здание будет восстановлено с использованием современных материалов.