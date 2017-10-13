Эксперты: регионам нужно создать экологические фонды для сбора компенсаций от предприятий

КРАСНОЯРСК, 13 октября. /ТАСС/. Компенсации от природопользователей за загрязнение окружающий среды должны поступать в специальные региональные экологические фонды, а не в доходную часть бюджетов, где они "размываются". Такое предложение высказали в пятницу эксперты в сфере природоохранной деятельности на прошедшей в Красноярске экологической конференции "Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере".

Двухдневная конференция объединила на дискуссионной площадке представителей экологических организаций, промышленников и властей.

"Сейчас средства, поступающие за возмещение экологического ущерба, обезличиваются в доходной части муниципальных бюджетов…Тогда как они должны носить целевой характер и расходоваться для решения экологических проблем муниципалитетов", - отметил природоохранный прокурор Красноярского края Роман Ткаченко.

В качестве примера он привел Ачинский район региона, где из 170 млн рублей, поступивших от Ачинского глиноземного комбината в 2016-2017 годах за ущерб землям сельхозназначения, только 10 млн рублей в итоге были направлены на решение экологических проблем, остальные пошли на текущие нужды бюджета.

Вместо этого, отметил Ткаченко, следовало бы инициировать создание в регионах специальных экологических фондов, куда могли бы поступать средства от предприятий за причиненный ими ущерб окружающей среде, и из которых напрямую финансировались бы мероприятия по ее восстановлению.

Ощутимые результаты

При этом представители экологических организаций отмечают, что в Красноярском крае, особенно на северных территориях, экологическая ситуация существенно улучшилась.

"Как в Норильске, так и в Красноярске, в Год экологии есть результаты, которые можно "пощупать руками". И по показателю финансирования природоохранных мероприятий… Красноярский край входит в десятку лучших регионов России, то есть такого объема средств на экологию больше нигде не тратится, в первую очередь это конечно заслуга "Норникеля", - сказал директор природоохранных программ общероссийской организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

Он отметил, что после закрытия в Норильске никелевого завода выбросы сократились на 30%, а сейчас компания реализует проект по совершенствованию системы газоочистки на медном заводе, которая позволит улавливать так называемые "фонарные газы", вырабатываемые от плавильных печей в цехах.

"У нас уже происходят революционные достижения. Самым значимым событием в сфере экологии стало закрытие в Норильске никелевого завода. Он имел невысокие трубы и был расположен так, что все сернистые газы от него шли на город", - поддержал эколога научный руководитель Научно-исследовательского института проблем экологии Владимир Грачев.

Арктика - зона природоохранного сотрудничества

По мнению экспертов, хотя экология Арктики все еще вызывает опасения, из места добычи ценного промышленного сырья сегодня северные территории превращаются в зону международного природоохранного сотрудничества.

"Арктика сегодня - это уже не территория экологического бедствия, а, скорее, - огромных экологических перспектив. Я не думаю, что мы можем говорить о печальной судьбе Арктики. Там проводится большое количество мероприятий, убирается накопленный экологический мусор", - пояснил сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников. Он также отметил, что, учитывая "хрупкую природу" Арктики работать там необходимо с научно обоснованным подходом.

Советник международного экологического объединения "Беллона" (Bellona) Анна Киреева напомнила, что на прошлой неделе на территории визит-центра заповедника "Пасвик" в Мурманской области прошли "Дни приграничного сотрудничества". "Это взаимодействие Мурманской области со странами Баренц-региона. В этом году мероприятия были посвящены вопросам охраны природы. Надо сказать, что и российские, и норвежские, и финские представители говорили о том, что они довольны совместной работой в сфере экологии", - отметила она.

Ранее сообщалось, что Дни сотрудничества начались с открытия выставки плакатов, посвященных 25-летию российско-норвежского природоохранного сотрудничества. Далее участники встречи обсудили международное сотрудничество в Арктике, реализацию социальных программ в сфере экологии, работу особо охраняемых природных территорий Арктики, их природное и культурное наследие.

По словам Киреевой, промышленные предприятия западной части России также ведут работу по улучшению экологии. Так, Кольская горно-металлургическая компания в 2016 году более чем на 20% снизила выбросы диоксида серы.

Экологическая конференция "Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере" проходила в Красноярске 12-13 октября. В ней приняли участие представители промышленных компаний региона, региональной власти, ученые и экологи. Конференция организована компанией "Норникель".