Власти Коми решили возникшие при реализации программы капремонта проблемы

СЫКТЫВКАР, 13 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Властям Коми удалось исправить ситуацию с исполнением программы капитального ремонта многоквартирных домов. Все неотремонтированные в предыдущие годы объекты будут завершены в 2017 году, сообщила в пятницу депутатам госсовета Коми на заседании замминистра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Ольга Микушева.

"Провал с исполнением программы капремонта ликвидирован. На 2015-2017 годы планировалось отремонтировать 285 домов, в 2015-2016 годах сдано всего 43 дома. В этом году нам предстояло наверстать все упущенное с учетом дополнительного задания на этот год. На сегодня 91 дом сдан, в 128 домах ведутся работы, договоры заключены, объекты будут завершены, опасений насчет невыполнения у нас нет", - сказала Микушева.

По ее словам, без ремонта остаются 66 домов, но смысла их реконструкции в Минстрое региона не видят. "10 из 66 домов признаны аварийными, значительная часть остальных находится в предаварийном состоянии. Смысл их ремонтировать? Муниципалитеты включили в программу самый старый, дряхлый жилфонд, программа нуждается в корректировке", - отметила замглавы Минстроя региона.

Главной причиной опоздания по программе в предыдущие годы в министерстве назвали недобросовестную работу подрядчиков и слабый контроль со стороны муниципалитетов. Это подтвердила присутствующая на заседании представитель республиканской прокуратуры Ольга Рычкова. "Муниципалитеты очень пассивны, жилищные комиссии на местах существуют формально, выходов на объекты нет, контроль не ведется. Нужно активизировать их работу", - отметила она.

По данным регионального Фонда капремонта, в 2018 году в план капремонта включены 94 дома, в 2019 году - 92, в 2020 году - 94 дома. При этом взнос на капремонт увеличится и составит на предстоящие три года от 2,46 рубля до 3,05 рубля с квадратного метра в зависимости от территории. На программу капремонта в проекте республиканского бюджета на 2018-2020 гг. запланировано по 52 млн рублей ежегодно.

Общая площадь многоквартирных домов составляет в Коми 18,3 млн кв. м и насчитывает 21,5 тыс. жилых домов, из них 46% построены с 1946 по 1970 год, 36% - в период с 1971 по 1995 год. Износ более половины всех домов составляет от 31 до 70%, с износом более 70% насчитывается 1,2 тыс. домов.