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Долги за электричество в КБР за год выросли более чем на 200 млн рублей

В стране
13 октября, 19:21 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 13, октября. /ТАСС

Общая сумма долгов составляет 1,26 млрд рублей

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НАЛЬЧИК, 13 октября. /ТАСС/. Долги за потребление электроэнергии в Кабардино-Балкарии (КБР) за год возросли более чем на 200 млн рублей и составили 1 млрд 257 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе АО "Каббалкэнерго".

"По оперативным итогам сентября, уровень расчетов потребителей перед АО "Каббалкэнерго" достиг 99,3%, что на 7,5% превышает показатели за аналогичный период 2016 года. В то же время долги за электричество в КБР за истекший период [январь-сентябрь] 2017 года возросли на 228 млн рублей и достигли 1 млрд 257 млн рублей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что основными должниками по электричеству в республике выступают предприятия ЖКХ - почти весь прирост задолженности в 2017 году - 224 млн рублей - проходится на данную группу потребителей. "Долги предприятий ЖКХ республики по состоянию на 1 октября достигли 904 млн рублей, а уровень оплаты за потребленную электроэнергию за девять месяцев 2017 года не превышает 50%", - уточняется в документе.

Исчерпав все способы досудебного погашения задолженности, энергетики вынуждены идти в суд и взыскивать долги через судебных приставов. "По состоянию на 1 октября 2017 года в АО "Каббалкэнерго" охват исковой работой просроченной дебеторской задолженности составил 99,6%... Крайней, но наиболее действенной мерой, применяемой к злостным неплательщикам в рамках законодательства, является ограничение энергопотребления вплоть до полного его прекращения", - предупредили энергетики.

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