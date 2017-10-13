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Около 1,5 тыс. детей соревнуются в десяти видах спорта на фестивале во Владикавказе

В стране
13 октября, 19:07 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 13, октября. /ТАСС

На открытии мероприятия замминистра физической культуры региона подчеркнул, что "лучше сражаться на спортивных площадках, чем участвовать в локальных конфликтах"

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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 октября. /ТАСС/. Всероссийский культурно-спортивный фестиваль "Мирный Кавказ" открылся во Владикавказе (Северная Осетия) и собрал около 1,5 тыс. юных спортсменов, передает корреспондент ТАСС.

"Приветствую всех участников соревнований, всем желаю удачных выступлений. Не зря фестиваль называется "Мирный Кавказ" - лучше нам сражаться на спортивных площадках, чем участвовать в локальных конфликтах", - сказал на открытии фестиваля заместитель министра физической культуры и спорта Северной Осетии Валерий Гульчеев.

Соревнования пройдут 13 - 14 октября во дворце спорта "Манеж" во Владикавказе. В них принимают участие юные спортсмены из Северной Осетии, Южной Осетии, Ставропольского края, Липецкой области, Дагестана и Адыгеи. В программе - состязания в десяти видах спорта: киокусинкай, тайском боксе, джиу-джитсу, рукопашном бою, самбо, кикбоксинге, тхэквондо (ITF), сито-рю, армейском рукопашном бою, а также в спортивных танцах.

На торжественном открытии фестиваля, организатором которого выступает Российский союз боевых искусств, состоялись показательные выступления спортсменов и национальных творческих коллективов.

Всероссийский фестиваль боевых искусств "Мирный Кавказ" проводится с 2007 года. Его главная цель - укрепление и развитие отношений между народами России и ближнего зарубежья.

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