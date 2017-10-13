Около 1,5 тыс. детей соревнуются в десяти видах спорта на фестивале во Владикавказе

Мутко: сборная России по футболу хотела бы сыграть с аргентинцами в МосквеСпорт 13 октября, 19:56
США внесли в санкционный список КСИР ИранаМеждународная панорама 13 октября, 19:48
Будогосский сообщил, что ничего не знает об уходе Егорова из департамента судейства РФССпорт 13 октября, 19:42
"Вавилон-Берлин": самый русский немецкий сериалКультура 13 октября, 19:40
Хартли заменит Гасли в команде "Торо Россо" на Гран-при СШАСпорт 13 октября, 19:29
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублейЭкономика и бизнес 13 октября, 19:01
Трамп хочет создать механизмы автоматического возврата санкций против ИранаМеждународная панорама 13 октября, 18:52
Кириенко и Пападимитриу оценили готовность Олимпийского парка Сочи к Фестивалю молодежиОбщество 13 октября, 18:49
Файфман: Первый канал планирует транслировать Олимпийские игры 2018 года в большом объемеСпорт 13 октября, 18:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 13 октября. /ТАСС/. Всероссийский культурно-спортивный фестиваль "Мирный Кавказ" открылся во Владикавказе (Северная Осетия) и собрал около 1,5 тыс. юных спортсменов, передает корреспондент ТАСС.
"Приветствую всех участников соревнований, всем желаю удачных выступлений. Не зря фестиваль называется "Мирный Кавказ" - лучше нам сражаться на спортивных площадках, чем участвовать в локальных конфликтах", - сказал на открытии фестиваля заместитель министра физической культуры и спорта Северной Осетии Валерий Гульчеев.
Соревнования пройдут 13 - 14 октября во дворце спорта "Манеж" во Владикавказе. В них принимают участие юные спортсмены из Северной Осетии, Южной Осетии, Ставропольского края, Липецкой области, Дагестана и Адыгеи. В программе - состязания в десяти видах спорта: киокусинкай, тайском боксе, джиу-джитсу, рукопашном бою, самбо, кикбоксинге, тхэквондо (ITF), сито-рю, армейском рукопашном бою, а также в спортивных танцах.
На торжественном открытии фестиваля, организатором которого выступает Российский союз боевых искусств, состоялись показательные выступления спортсменов и национальных творческих коллективов.
Всероссийский фестиваль боевых искусств "Мирный Кавказ" проводится с 2007 года. Его главная цель - укрепление и развитие отношений между народами России и ближнего зарубежья.