Более 200 сельхозпроизводителей юга России примут участие в осенней ярмарке в КЧР

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ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии (КЧР) смогут приобрести сельхозпродукцию по сниженным ценам на республиканской осенней ярмарке, где будут представлены товары более чем 200 хозяйств и предприятий юга России, сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства КЧР. Ярмарка пройдет в Черкесске 21 октября.
"Традиционно свою продукцию представят фермерские хозяйства, предприятия, индивидуальные предприниматели КЧР. Свое участие в ярмарке подтвердили и крупнейшие сельхозтоваропроизводители Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарии и Адыгеи - более 200 хозяйств и организаций", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что посетители ярмарки смогут приобрести сельхозпродукцию по ценам на 15-20% ниже рыночных.