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Финал Кубка России "Ралли Магас" - 2017 впервые проходит в Ингушетии

В стране
13 октября, 21:48 UTC+3 МАГАС МАГАС 13, октября. /ТАСС

В рамках соревнований 32 экипажа из разных городов России проедут 32 км

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МАГАС, 13 октября. /ТАСС/. Финал Кубка России по автогонкам "Ралли Магас" - 2017 впервые проходит в Ингушетии: в пятницу вечером стартовал начальный этап гонок по маршруту "Магас - Экажево", сообщили в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Республики Ингушетия.

"Четвертый год подряд республика принимает раллийные соревнования, но финал кубка России проходит в регионе впервые. Сегодня в Магасе стартовало это двухдневное ралли, по итогам которого должны определиться обладатели Кубка России в абсолютном и командном зачете", - сказали в пресс-службе.

Сообщается также, что в ралли принимают участие 32 экипажа из разных городов России, в частности: Санкт-Петербурга, Ялты, Челябинска, Москвы, Краснодара, Сочи, Геленджика, Магаса, Екатеринбурга. Гонщикам предстоит проехать 120 км, в том числе 14 гравийных спецучастков, и финишировать в субботу в городе Малгобек. Экипажи соревнуются на легковых автомобилях иностранного и отечественного производства.

"Сбербанк не участвует и не спонсирует данное ралли, хотя у меня на автомобиле вы можете увидеть расцветки Сбербанка. Лично я давно занимаюсь ралли, мы здесь с женой боремся за Кубок России", - сказал ТАСС старший вице-президент Сбербанка Игорь Буланцев перед стартом. Он подчеркнул, что власти Ингушетии подготовили хорошую гонку: "Вчера и сегодня мы знакомились с трассой, с участками - они очень интересные, сложные, как нигде. Я думаю, что ралли в Ингушетии по достоинству занимает статус финала Кубка России".

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